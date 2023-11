Periodista es amenazada con fotos íntimas que le extrajeron de un celular robado

Laura Vargas es el nombre de la periodista que se ha vuelto tema de conversación en redes sociales, tras exponer allí el drama que ha padecido durante semanas, pues es víctima de extorsión y constantes amenazas.

Ella es Laura Vargas, la periodista que está siendo extorsionada y clama por ayuda

¿Qué pasó con la periodista Laura Vargas?

De acuerdo con lo expuesto por la comunicadora, quien ha trabajado para portales como El Tiempo y Última Hora, a finales de septiembre pasado un ladrón le hurtó su celular y otras pertenencias: “Hace un mes me raparon el bolso en el centro mientras estaba almorzando en el Subway de la Séptima con peatonal”.

Fue entonces cuando comenzó el calvario para esta periodista, pues los responsables del hurto se comunicaron con su madre y una de sus amigas, para hacerle saber que estaban dispuestos a entregarle el teléfono con la condición de que les pagara una gruesa suma de dinero.

Aunque Laura Vargas se negaba a darle dinero a estos antisociales, la amenazaron con publicar unas fotos íntimas que encontraron en el dispositivo.

“Fui a la Fiscalía y puse el denuncio, me enviaron al Gaula porque me estaban extorsionando. Me dijeron que no fuera a ceder, que no diera el código porque iban a comenzar a extorsionarme con otras cosas, entonces le dije al tipo: publíquelas”, explicó a través de redes sociales.

La periodista Laura Vargas pagó extorsión por sus fotos íntimas

Pese a exponer el caso ante las autoridades competentes, la comunicadora egresada de la Universidad Javeriana asegura no haber recibido la ayuda necesaria. Razón por la cual se vio en la obligación de pagar 2.000.000 de los 2.300.000 que le exigían.

Finalmente, a Vargas le devolvieron su celular y parecía que todo había terminado. No obstante, días después los criminales volvieron a comunicarse con ella para decirle que, por no haber pagado la suma completa, iban a publicar sus fotos en redes sociales: “Voy a publicar esas fotos por deshonestos. Yo les ayudé con la entrega y ustedes dan menos plata. Voy a publicar sus fotos por deshonesta”.

Cansada de cargar con este peso en silencio, la periodista publicó su testimonio en Instagram y pidió ayuda para que su caso no quede en la impunidad. “Ayúdenme a compartir. Siento tanta impotencia por esto que ocurrió y sobre todo me impacta la negligencia de las autoridades. Se quedan de brazos cruzados mientras cometen varios delitos y hay pruebas de ello”, concluyó.

Como era de esperarse, sus amigos y miles de seguidores la han apoyado y exigen una respuesta a la Policía Nacional sobre lo ocurrido.