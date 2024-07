Periodista de ‘Noticias Caracol’ se despidió del informativo: “me voy feliz”

Noticias Caracol se ha posicionado como uno de los noticieros más importantes y reconocidos de Colombia, no solo por su amplia audiencia, sino también por su trayectoria y calidad periodística

Tras una década de informar con pasión y dedicación, la periodista Yesenia Carrillo se despidió del informativo de Caracol Televisión. Su partida no es solo el cierre de un ciclo profesional, sino también el fin de una era que marcó la cobertura de eventos significativos en Colombia, especialmente en Cartagena, donde se convirtió en un rostro familiar para los televidentes.

¿Por qué Yesenia Carrillo se fue de ‘Noticias Caracol’?

Desde sus inicios, Yesenia se destacó por su compromiso con la verdad y su habilidad para dar voz a aquellos que confiaron en ella para contar sus historias. A través de su trabajo, demostró que el periodismo es más que una profesión; es una vocación que requiere empatía, integridad y, sobre todo, un profundo respeto por la audiencia.

Su reciente regreso al trabajo después de una pausa por la maternidad fue recibido con alegría y entusiasmo por colegas y espectadores. Sin embargo, al parecer, la distancia con su hija, Fátima del Mar, y el deseo de equilibrar su vida personal y profesional, la llevaron a tomar la difícil decisión de irse del informativo de Caracol Televisión. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales.

En su despedida, Yesenia expresó su gratitud hacia Noticias Caracol, la institución que le permitió crecer y cumplir sus sueños. Ahora, se embarca en un nuevo capítulo de su vida, del que todavía no se conocen muchos detalles.

“Hoy me despido de esta casa periodística que por más de once años me permitió crecer personal y profesionalmente. La palabra gracias se queda extremadamente corta, fue una gran oportunidad para cumplir el sueño que siempre tuve de niña, por eso en honor a ese anhelo trabajé con pasión y amor”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram.

De la misma manera, no dudó en agradecer al canal Caracol por la oportunidad brindada y de la que se siente muy orgullosa, pues además de crecer profesionalmente, también le permitió cultivar grandes amigos. “Me llevo en el corazón muchas anécdotas, el amor de los televidentes y grandes y maravillosos amigos. Me voy feliz por haber sido la voz de tantas personas que confiaron en mí sus denuncias e historias”.

Aunque su futuro profesional aún es incierto, su impacto en Noticias Caracol y en el periodismo colombiano perdurará en el corazón de los televidentes y seguidores en redes sociales.

Constantemente, la periodista era elogiada no solo por su excelente labor periodística, sino también por su calidez humana y su sonrisa, que traspasaba las pantallas de miles de hogares colombianos.