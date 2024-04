Periodista de ‘Noticias Caracol’ confirmó que se le agrandó la familia

La vida de los presentadores de Noticias Caracol es de gran interés para los televidentes y usuarios en redes sociales, quienes están al pendiente de todo lo que ocurre con ellos.

Te puede interesar: Sebastián Palacio revela por qué se fue de ‘Noticias Caracol’

Periodista de Noticias Caracol Fotografía por: Instagram

Alejandra Murgas es una de las presentadoras más queridas del informativo. La periodista comenzó siendo parte de la emisión central en la región Caribe y, actualmente, conforma el equipo de trabajo de una de las emisiones principales de Noticas Caracol.

¿Quién es Alejandra Murgas?

La periodista barranquillera llegó al set del informativo de Caracol Televisión en Bogotá, luego de la salida de Juanita Gómez, a quien reemplazó en las emisiones de los sábados, domingos y festivos.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Su carisma y profesionalismo le han permitido ganar un gran número de seguidores en las redes sociales, quienes constantemente la elogian por su trabajo.

Alejandra Murgas le dio la bienvenida al nuevo integrante de la familia

En las últimas horas, la presentadora cautivó a sus 48 mil seguidores en Instagram al publicar una fotografía de un tierno bebé. “Crece la familia”, escribió. No se trata precisamente de un hijo suyo, sino de un sobrino: “tía otra vez. Nació Benja”, agregó.

La periodista no tiene hijos, pero ha demostrado ser una gran tía. En su cuenta de Instagram realiza algunas publicaciones con las que deja en evidencia que es muy familiar.

¿Qué le pasó a Alejandra Murgas?

El año pasado, la periodista fue tendencia luego de haber denunciado un acoso del que estaba siendo víctima por un exmilitar, identificado como Alfredo Navas, quien constantemente llegaba a la portería del canal a preguntar por ella. “Aún soy víctima de acoso. No tengo claro qué tipo de acoso es, pero para mí está claro que es acoso sexual. Él se hace pasar por mi pareja... El tema no ha acabado. No pudimos detener eso acudiendo a todas las herramientas legales que tenemos en el país”, aseguró.

Vea también: Reconocido periodista se fue de ‘Noticias Caracol’: “los llevo en el corazón”

Debido a es acoso, un fiscal de la Seccional de Bogotá logró que una juez impusiera medidas de protección a su favor. “Tengo medida de protección, pero si vamos a lo pragmático eso es un papel, que me permite cierta seguridad. Pero este señor no se ha detenido, sigue el hostigamiento, sigue llamando, sigue apareciendo y tiene que haber un paso más para poder darle fin a esta pesadilla... En mi situación lo que pasa con lo que establece el código penal es que su pretensión sexual no era clara. La jueza apeló a la violencia de género para imponer la medida”, puntualizó para el programa Bravíssimo, de CityTv.