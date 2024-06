Periodista de ‘Noticias Caracol’ confirmó que espera su segundo hijo

La vida profesional y personal de los periodistas y presentadores de Noticias Caracol es de gran interés para sus seguidores en redes sociales, quienes están al pendiente de lo que ocurre con cada uno.

Noticias Caracol.

Cuando alguno se ausenta del informativo, los televidentes e internautas los extrañan y así se los hacen saber a través de sus redes sociales. De igual manera, cuando comparten una buena noticia, muchos se alegran.

Leonel Quintana, periodista de ‘Noticias Caracol’ será papá

A través de sus redes sociales, el periodista Leonel Quintana, corresponsal de la zona Caribe colombiana, y quien lleva varios años informando a los colombianos a través del informativo de Caracol Televisión, anunció que se convertirá en padre por segunda vez.

En su cuenta de Instagram publicó una fotografía con su esposa, a quien le está dando un beso en su barriguita. Por ahora, se desconoce cuántos meses de gestación tiene, pero el reportero se mostró muy emocionado por la llegada del nuevo integrante de su familia.

De acuerdo con la información suministrada por sus redes, la esposa del periodista de Noticias Caracol, también ejerce la misma profesión, es amante al deporte y al mar.

Ella es la nueva periodista de ‘Noticias Caracol’

Noticias Caracol se convirtió en el informativo más visto por los colombianos. Cuando llega un periodista nuevo no pasa desapercibido por los televidentes, tal es el caso de Paula Belalcázar Mórtigo, una joven periodista quien, anteriormente, trabajaba en CityTv y ahora es una de las caras del informativo de Caracol Televisión.

A través de sus redes sociales expresó sus agradecimientos por el tiempo que estuvo en el informativo de la casa editorial El Tiempo. “Le dije hasta luego a la casa que me vio crecer. Llegué hace más de dos años a CityTV a aprender, conocer, reaprender y a ver que todos los días significaban un nuevo reto. Hoy y siempre daré todo mi agradecimiento a quienes me vieron crecer, a quienes depositaron toda su confianza, a quienes me corrigieron. A mis jefes, a mis colegas, a mis amigos. A todos los televidentes que escriben, llaman y confían en mí. Pronto estaremos viéndonos de nuevo”, escribió.