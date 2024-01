Periodista de Citytv respondió a las críticas por ‘metida de pata’ en vivo

La periodista Laura Torres es reportera de Citynoticias, el informativo del canal Citytv. Sin embargo, en días recientes se convirtió en las protagonista de un video que se volvió viral en redes sociales y que muchos compartieron con el título ‘Mi primera chamba’.

¿Qué pasó con la periodista de Citytv?

Resulta que la joven comunicadora presentaba un reporte en vivo sobre desalojos por mora en inmuebles que son arrendados en Bogotá. Sin embargo, sufrió un olvido que la puso muy nerviosa.

“Lina, desde intermediarios que actúan como... intermediarios. Intermediarios que actúan como... ¡Ay! Intermediarios...”, fueron las palabras que pusieron a Laura Torres como blanco de críticas y burlas entre la comunidad internauta.

“Ya se anotó para el próximo especial del Día de Inocentes”, “con esta no vuelven a poner practicantes”, “positivo para ‘mi primera chamba’” y “su primer y último reportaje”, fueron algunos de los comentarios que recibió la periodista de Citytv.

Periodista de Citytv respondió a los mensajes en su contra

Luego de ser tendencia en las redes sociales, Laura Torres reapareció con un nuevo video en el que se pronunció sobre lo ocurrido. En la grabación aclaró que no es la primera vez que habla en vivo frente a una cámara, mucho menos en Citynoticias.

“No tengo ni idea de la persona que subió la embarrada a TikTok. Esto pasó más o menos hace unos 15 días, no es tan reciente por así decirlo; tampoco fue mi primer en vivo, como algunos de ustedes lo están pensando (...) No es fácil salir en vivo como algunas personas lo piensan, nosotros también sentimos, nosotros también nos equivocamos”, comentó la comunicadora, quien también agradeció los mensajes de aquellos que se pusieron en sus zapatos y le brindaron su respaldo.

Por último, la periodista de Citytv aprovechó la ocasión y dejó una recomendación a sus colegas, así como un último mensaje a sus críticos.

“Un consejo que les doy a los periodistas que como yo están en su primera chamba, es que no se memoricen lo que van a decir, porque eso fue lo que me pasó. Me dieron el paso después de que se me cayera una noticia, llevaba dos minutos pensando que íbamos a sacar al aire, porque se me cayó una noticia de una manifestación. Estaba un poco abrumada y escribí un libreto, me aprendí un libreto y se me olvidó la segunda palabra. No les pongo mucha atención a los comentarios llenos de odio, a los que no creen en mi proceso y en mi trabajo, realmente amo lo que hago”, concluyó.