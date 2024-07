Pepe Aguilar reaccionó al matrimonio de Nodal y Ángela. Hizo fuerte advertencia

La boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar dejó de ser un rumor o noticia sin confirmar para convertirse en un hecho. Los mismos novios subieron fotos de su enlace a sus redes sociales y el padre de la novia, Pepe Aguilar, también publicó varias instantáneas que dejan al descubierto que tal y como los medios, incluido revista Vea, habían anunciado, los cantantes mexicanos ahora eran marido y mujer.

Por unas cuantas semanas, se especuló que Pepe no estaría del todo de acuerdo con el noviazgo de su hija, pero ahora se sabe que la acompañó en su matrimonio y fue él quien la entregó en el altar. También estuvieron en el enlace los padres de Christian y la esposa de Pepe.

A menos de un día de la boda, celebrada en una hacienda en el más absoluto hermetismo, pero que se filtró apenas se realizó, Pepe se pronunció y usó las redes sociales.

¿Qué dijo Pepe Aguilar de la boda de su hija Ángela?

El cantante, hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, dedicó unas extensas palabras que sonaron como consejo de sabio, pero también como advertencia por la nueva vida que comienza su hija.

“Queridos Ángela y Christian. Vean o no, hoy inician un nuevo y muy distinto camino a cualquiera de los que antes hayan caminado. Uno donde el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía, incluso igual de importante que el amor. En lo personal lo tengo muy claro e inclusive puedo constatar lo siguiente. En toda relación duradera, el amor es ‘esencial’ y el respeto y la responsabilidad totalmente indispensables. Con amor, se enfrentan los más complicados desafíos dentro y fuera de su entorno, aunque de entrada les digo, el desafío MÁS GRANDE (en base a lo que conozco) será el que experimenten a nivel personal”, comenzó escribiendo el cantante, que luego los instó a enfrentar el desafío que han asumido y que él también ha vivido.

“El reto más complejo, VIVE en ustedes mismos. Así que su futuro como pareja depende 100% del trabajo que cada quien haga…..en sí mismo. Yo también he estado en su lugar. Y ya a toro pasado. Y después de 27años con mi esposa les digo: No hay principio sencillo. Pero. Aunque existan miedos por una decisión tan trascendental y en su caso, tan pública, aunque estén jóvenes y en una etapa de aprendizaje en su vida, aunque pudiera existir un lógico miedo a lo desconocido por una decisión así etc, etc. Todo es posible”.

“Nunca es fácil”, les dice Pepe Aguilar a Ángela y a Nodal

Enseguida les dejó claro que la nueva vida no será sencilla. “Solo recuerden siempre que lo que realmente vale la pena, nunca es fácil. Nunca será fácil. Pero si existe amor verdadero, ASÍ VERDADERO CON MAYÚSCULAS. Pues entonces, TODO vale la pena. Y todo siempre hará sentido. Deseo de corazón que su amor sea uno de esos. De esos que valen la pena, de esos que hacen sentido”.

Al final, brindó por la felicidad de los recién casados y les aconsejó cuidar su amor. “Brindo por su felicidad……y porque siempre cuiden mucho de su amor con lo que mencioné primero. Responsabilidad y respeto. Muchísimas felicidades, Pepe Aguilar”.

Naturalmente, el sentido escrito generó comentarios entre los cibernautas que lo felicitaron por sus palabras y le desearon lo mejor a la pareja. También hay que mencionar que Pepe restringió algunos comentarios por lo cual seguramente aparecen solo los que son de su confianza y conocidos.

