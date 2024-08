Pepe Aguilar conmovió con sentidas palabras a Javier Acosta. Esto le prometió

La muerte de Javier Acosta, el hincha de Millonarios que se sometió a la eutanasia tras enfrentar un doloroso diagnóstico médico, conmocionó al país. Fanáticos del fútbol, jugadores como Falcao, presentadores y artistas, se unieron para darle palabras de aliento al joven bogotano y a su familia.

Desde que se hizo pública su historia, Javier aprovechó para invitar a las personas a disfrutar la vida. “Ustedes que pueden y que se pueden quedar, disfruten cada minuto con su familia, disfruten cada instante con sus amigos, con sus ‘parceros’; no esperen a que maten a un amigo para decirle ‘loco, lo quiero’. Llévele un detalle siempre, un dulce, una palabra, una atención. A todos los hinchas del fútbol, por favor, amémonos y aprendamos a perdonar”, dijo para la emisora Los40.

Javier falleció en la tarde del 30 de agosto tras practicarse el procedimiento de eutanasia en un recinto privado. Fotografía por: Redes Sociales

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre Javier Acosta?

Por estos días, Pepe Aguilar, papá de Ángela Aguilar y suegro de Christian Nodal, estuvo en Colombia realizando una gira de medios para promocionar su próximo concierto en la capital del país.

En el programa Los impresentables, de la emisora Los40, el artista le envió un conmovedor mensaje: “Javier, buen viaje hermano. La vida no nació contigo ni se morirá contigo, somos eternos nos veremos en otro plano; y qué bendición poder decidir tu propio futuro, feliz viaje, Dios te bendiga”, dijo.

Asimismo, le hizo una promesa. “Le vamos a dedicar una canción a Javier el próximo 25 de octubre y estoy seguro de que la va a escuchar desde donde quiera que esté. Con todo cariño. Qué bueno que los jóvenes lo hayan escuchado, que se den cuenta de que la vida es real y que es solo un segundo, y que no todo el mundo tiene el privilegio de levantarse y decir: ‘ay, que aburrido estoy’. Por favor, jóvenes y no jóvenes, disfruten de cada segundo de su vida; a sus padres, a sus amigos, a su propio cuerpo. Sinceramente, es un privilegio y una bendición, aunque no lo veamos así; y también las cosas malas que te pasan son una bendición, porque son un aprendizaje”.

Falcao se despidió de Javier Acosta

Días antes de la eutanasia, Javier recibió una videollamada de Falcao, jugador de Millonarios, “el equipo de sus amores”. El futbolista le prometió que le dedicaría su primer gol vestido con la camiseta azul.

Tras conocerse su deceso, Radamel utilizó sus redes sociales para despedirse del joven de 36 años. “Con gran tristeza me despido de Javier Acosta, un hombre cuya fortaleza y valentía frente a la adversidad nos dejó una profunda enseñanza. Su lucha constante nos inspira a todos a valorar cada momento y a enfrentar con coraje los desafíos de la vida”.