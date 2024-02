People’s Choice Awards 2024: esta es la lista completa de los ganadores

En la noche de este 18 de febrero se llevó a cabo, en California, la edición número 49 de los People’s Choice Awards, premios que se otorgan a las celebridades que realizaron importantes trabajos en el último año y que cautivaron al público con ello. En el Barker Hangar, en Santa Mónica, se adelantó la ceremonia en vocería del actor de Barbie Simu Liu, y dejó varias sorpresas a su paso.

Películas como Oppneheimer y Barbie, como en los demás premios, fueron dos de las cintas favoritas para llevarse varios de los premios, así como la cantante Billie Eilish y Miley Cyrus, quienes encabezaron las categorías musicales al lado de otras artistas como Dua Lipa, Rosalía, Taylor Swift y la colombiana Karol G.

Te presentamos aquí la lista completa de los ganadores de los People’s Choice Awards 2024.

Music Icon Award

Lenny Kravitz

People’s Icon Award

Adam Sandler

Película del año:

Barbie

Película de acción del año:

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & SnakesThe MarvelsTransformers: Rise of the Beasts

Película de comedia del año:

Barbie

Película de drama del año:

Oppenheimer

Estrella de cine masculina del año:

Ryan Gosling, Barbie

Estrella de cine femenina del año:

Margot Robbie, Barbie

Estrella de cine en película de acción del año:

Rachel Zegler, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

Estrella de cine en película de comedia del año:

Jennifer Lawrence, No Hard Feelings

Estrella de cine en película de drama del año:

Jenna Ortega, Scream VI

Actuación del año:

America Ferrera, Barbie

Serie del año:

Grey’s Anatomy

Serie de comedia del año:

Only Murders in the Building

Serie de drama del año:

The Last of Us

Serie de ciencia ficción y fantasía del año:

Loki

Reality del año:

The Kardashians

Concurso de talentos del año:

The Voice

Bingerworthy del año:

The Summer I Turned Pretty

Estrella masculina de serie de televisión:

Pedro Pascal, The Last of Us

Estrella femenina de serie de televisión:

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Estrella de serie de televisión de comedia del año:

Jeremy Allen White, The Bear

Estrella de serie de televisión de drama del año:

Jennifer Aniston, The Morning Show

Mejor actuación en serie de televisión del año:

Billie Eilish, Swarm

Estrella de reality del año:

Khloé Kardashian, The Kardashians

Concursante de concurso de talentos del año:

Ariana Madix, Dancing with the Stars

Programa de entrevistas matutino del año:

The Kelly Clarkson Show

Programa de entrevistas nocturno del año:

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Conductor del año:

Jimmy Fallon, That’s My Jam

Mejor artista masculino del año:

Jung Kook

Mejor artista femenina del año:

Taylor Swift

Mejor artista masculino country del año:

Jelly Roll Kane

Mejor artista femenina country del año:

Lainey Wilson

Mejor artista masculino latino del año:

Bad Bunny

Mejor artista femenina latina del año:

Shakira

Artista pop del año:

Taylor Swift

Artista Hip Hop del año:

Nicki Minaj

Artista R&B del año:

Beyoncé

Mejor nuevo artista:

Ice Spice

Dúo o grupo del año:

Stray Kids

Canción del año:

Vampire, Olivia Rodrigo

Álbum del año:

Guts, Olivia Rodrigo

Colaboración del año:

Barbie World, Nicki Minaj & Ice Spice With Aqua

Gira del año:

Taylor Swift, The Eras Tour

Celebridad de redes sociales del año:

Taylor Swift

Comedia del año:

Selective Outrage, Chris Rock

Atleta del año:

Travis Kelce