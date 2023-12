¿Pelea entre Yailin y Tekashi 6ix9ine fue para promocionar nueva canción?

Tekashi 6ix9ine y Yailin, conocida como ‘La más viral’, son noticia desde hace dos semanas por cuenta de sus peleas que, además de viralizarse a través de redes sociales, llevaron a la cantante a estar bajo custodia de la Policía de Miami.

No obstante, surgió una versión sobre este conflicto que lo señaló de ser una estrategia publicitaria para promocionar una nueva canción.

¿Pelea entre Tekashi 6ix9ine y Yailin fue por marketing?

El enfrentamiento entre esta pareja de cantantes fue puesto en duda tras el estreno de Bad Bxtch, la nueva canción de ‘La más viral’, en cuyo video participa 69. Y es que, para sus detractores, ambos inventaron dicho conflicto con la intención de estar vigentes por estos días en los medios de comunicación.

“Aunque hablen y comenten de mí, ando bien fuleteada por ahí. Soy una estrella y del cielo caí”, dice un fragmento de la canción que, en apenas dos días, acumula dos millones y medio de reproducciones en YouTube.

“Esa estrategia ya está muy quemada, pero de ellos no me sorprendería”, “los famosos nunca hacen nada porque sí, todo tiene un objetivo”, “eso explica que sigan juntos después de todo el show que armaron” y “necesitan de la polémica porque les falta talento y les sobra dinero”, fueron algunos de los comentarios que recibieron Tekashi 6ix9ine y Yailin ‘La más viral’, quienes ya tienen una canción titulada

¿Yailin ‘La más viral’ y Tekashi 6ix9ine se van a casar?

Los rumores sobre un supuesto compromiso entre estos cantantes surgieron en noviembre pasado, gracias a una fotografía en la que la dominicana posó junto a su novio y en el dedo anular de su mano izquierda presumió una lujosa sortija.

Y aunque ninguno de los dos se pronunció en su momento para confirmar o desmentir el chisme, al neoyorquino se le preguntó al respecto en una entrevista que concedió recientemente a Alofoke Radio Show. Allí desmintió que esto sea verdad, aunque dejo en claro que sí esta muy enamorado.

“Eso lo hablamos entre ella y yo, ¿me entiendes? No es para que el público lo hable porque después van a decir: ‘Se van a casar’ (...) Pero si yo no estuviera dispuesto a eso (a casarse) no me habrían metido a la cárcel por defenderla a ella”, dijo Tekashi 6ix9ine sobre Yailin, haciendo referencia al caso por el que fue capturado en República Dominicana hacia el mes de octubre.