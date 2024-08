Pelea de Andrea Valdiri y hermana de Angélica Jaramillo fue viral: “quitamaridos”

Por estos días el nombre de Laura Jaramillo ha sido tendencia luego del video que publicó su hermana Angélica donde reconocía que lleva varios años consumiendo drogas.

La exprotagonista de novela preocupó a sus seguidores y familiares pues, en el clip, se mostró bastante afectada. Laura Jaramillo, una de sus hermanas, ha estado documentando cómo avanza el estado de salud de su hermana, quien retomó el ejercicio en el gimnasio como parte de su proceso de sanación.

La modelo participó en "Protagonistas de Nuestra Tele" en el año 2012.

¿Qué pasó con Laura Jaramillo y Andrea Valdiri?

Debido a la noticia de Angélica, los internautas se han interesado en conocer más detalles de la vida de las hermanas Jaramillo, avivando el lío de faldas que protagonizó Laura Jaramillo con su exesposo Michael Ortega y Andrea Valdiri.

En el 2018, las creadoras de contenido protagonizaron uno de los escándalos más sonados de la farándula en Colombia por cuenta de ese triángulo amoroso que hoy, seis años después, sigue dando mucho de qué hablar.

Laura Jaramillo y Michael Ortega se casaron en el 2012 y fruto de su amor tuvieron dos hijos, Thomás y Michelle. No obstante, seis años después se separaron cuando el futbolista jugaba en el Figueirense de Brasil. De acuerdo con lo que se conoció en ese momento, Ortega había iniciado un romance con Andrea Valdiri cuando todavía no se había divorciado de su esposa.

La noticia fue un escándalo, pues,se volvieron tendencia unos supuestos videos sexuales de La Valdiri con el futbolista. “Yo a Andrea la conocí en un restaurante en noviembre del 2016 y apenas la vi sentí algo distinto en ella, como si fuera mi alma gemela. Es la mujer de mi vida”, dijo el jugador en un momento. De hecho, en el 2018, tenían planes de casarse, pero finalmente, aunque ya tenían fecha, no lo hicieron.

“Michael todavía no había obtenido los papeles del divorcio porque su expareja no se los quería dar, fueron muchos problemas los que tuvo la relación desde que empezó” mencionó Andrea en ese entonces para La Red.

En medio del escándalo, en una oportunidad, a través de redes sociales y de una entrevista que le concedió Laura al programa de entretenimiento mencionado anteriormente, tildó a Andrea de ‘quitamaridos’, afirmando que “no tuvo escrúpulos a la hora de meterse en su matrimonio”.

A través de su cuenta de Instagram, la ex de Felipe Saruma dijo en ese momento: “Cuando la gente habla mal de la otra persona es porque no tiene cómo defenderse, eso es muy fácil. Dejen que la vieja (Laura Jaramillo) diga que tiene la razón. No importa, que siga hablando pestes. Me da lástima”,.

Después de la polémica, en el 2022, cuando Andrea Valdiri se casó con Felipe Saruma, Laura reaccionó en redes, dejando en evidencia que dejaron atrás sus diferencias. “¿Les soy sincera? Ay me dio mucha felicidad, me dio mucha felicidad, bueno yo estaba con mi novio cuando vi todo ese Instagram inundado de los videos del matrimonio de ella y le dije: ‘amor se casó Andrea’, me dio mucha alegría por ella. La verdad es que sí”.