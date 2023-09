Paquita la del Barrio busca novio: no se cierra al amor

El 9 de septiembre del 2023, Paquita la del barrio se presentará en el Auditorio Nacional de México, y por estos días ha tenido varios encuentros con los periodistas para hablar del tema. Precisamente, en una rueda de prensa, la cantante habló de su vida amorosa y reveló que no le ha cerrado del todo las puertas a la posibilidad de encontrar al amor de su vida.

Las palabras de Paquita surgieron luego de que una de las reporteras le preguntó si tenía novio. “No, nada más yo te encargo uno, ya me cansé de estar sola, tantos años sola”, contestó la intérprete de Rata de dos patas.

@denitzy_7 Paquita la del Barrio dice que quiere un novio! Paquita la de Barrio se presentará el 9 de septiembre con La Sonora Santanera en el Auditorio Nacional y la intérprete de “Rata de dos patas” aseguró que podrán haber más fechas si es que llegan a un acuerdo y se organizan además de aprovechar el momento para desmentir rumores sobre su salud: “Estoy más viva que nunca!” comentó. Mandó condolencias a Luis Ángel “El Flaco” por muerte de su hija: “Yo perdí dos de mis cinco hijos, se murieron y no lo sentí tanto porque eran chicos, pero con mi amigo, imagino el dolor que siente, le mando un abrazo y bendiciones”. la intérprete de 'Tres veces te engañé" defendió a Yahritza y su Esencia aconsejandoles que ya no vuelvan a hablar de México" tras confesar que después de esa entrevista ya tienen miedo de salír por las fuertes amenazas que han recibido y pide al público los perdone pues se encuentran haciendo su luchita en el medio. Resaltó que los integrantes de la agrupación cometieron un error, como cualquier cantante lo hace, por lo que deben ser perdonados. #Paquita #PaquitaladelBarrio #paquitaladelbarrio #Ratadedospatas #ratadedospatas🐀🤪 #AuditorioNacional #SonoraSantanera ♬ sonido original - Deny

Aprovechando la respuesta de Paquita, los demás periodistas empezaron a cuestionarla acerca de la forma en que debía ser su próxima pareja. “No sé, cuando quieres a alguien no te fijas ni en los zapatos, pero estamos bien así”, añadió.

Paquita no está dispuesta a mantener a nadie por amor

Una de las periodistas continuó con la divertida conversación y le sugirió a Paquita que su futuro novio debía “hacer bien el amor”, por lo que cantante, entre risas, aseguró que hace mucho no tenía ningún tipo de intimidad con nadie. “Ya ni me acuerdo. Yo necesito a alguien que me enseñe, mejor, así está bien”, manifestó.

A la pregunta sobre si estaba dispuesta a ser una sugar mommy, es decir, una mujer que sostenga económicamente a un hombre joven para estar con ella. Francisca Riveros, nombre de pila de Paquita, contestó que no estaba interesada. “¡Ay no! Qué vergüenza para él, porque para mí, encantada verdad, pero cada quién su lugar”, resaltó.

A la artista, originaria de Veracruz también le preguntaron si, en algún momento de su vida, había mantenido económicamente a un hombre por amor.

“No, si acaso lo hice fue por inocencia. Yo he trabajado en Alto Lucero, Veracruz, en la Tesorería Municipal, en el registro civil. Yo nada más le firmaba al que fue mi marido los recibos, él no me daba más que para la comida que mi madre le hacía de comer, así que no dejo desapercibida esa pregunta que usted me hace”, reveló.

Paquita terminó aquella particular conversación dando un consejo a las mujeres que la escuchaban: “Yo pienso que cuando uno está bien con alguien, estamos bien y la vamos a pasar bien. Si yo estuviera mal con alguien, voy a estar en donde yo quiero. No porque me obligue nadie. La mujer debe fijarse en eso. Si está bien con alguien, que sigan adelante. Problemas tenemos todos. Sólo se debe ser feliz”.