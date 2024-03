Papás de Melfi dicen que su hijo es víctima de Nataly Umaña y Alejandro Estrada

El escándalo de una supuesta infidelidad entre Nataly Umaña, actriz que lleva doce años casada con su colega Alejandro Estrada, en La casa de los famosos, ha hecho que las miradas de los televidentes se vuelquen sobre Nelfi, el supuesto tercero en discordia de esa relación. Dentro el reality del canalo RCN, que promete darle 400 millones de pesos al ganador, a las dos celebridades se les ha visto juntos, incluso, dándose un profundo beso y compartiendo la misma cama.

Puedes leer también: Greeicy Rendón, de ‘La Voz Kids’, vivió curioso momento por cuenta de un insecto

Al inicio de esta semana los fanáticos del formato quedaron impactados al ver que hasta el set de grabación había llegado Alejandro para hablar de lo que ocurre con su pareja y el cantante dentro de la competencia.

“Lo que está sucediendo, precisamente, ahorita dentro de La casa de los famosos, es algo que considero que debemos tocar ella y yo en privado, eventualmente, y cualquiera que sea la decisión va a estar basada en el respeto (...) Fue un bombardeo. Las redes sociales se pueden ver de muchas maneras, aquí lo importante es que yo lo que estaba tratando era como alejarme un poco de esos pensamientos, esos recuerdos, para procesar un poco los sentimientos”, manifestó el actor y empresario colombiano acerca de los hechos.

El mismo Melfi contestó y aseguró que sabe que lo que ha venido ocurriendo entre él y su compañera no es correcto. “He respondido anteriormente que, la verdad, no me siento bien en el fondo con todo lo que está pasando, con todo lo que puedan sentir algunas personas; pero sinceramente no fue algo que yo elegí, que ninguno de los dos eligió y que, si se dio, pues no fue por algo que quisiéramos nosotros”, sentenció.

El padre de Melfi asegura que esto es una estrategia entre Nataly y Alejandro y su hijo es una víctima 🙂#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/h6m6B18gIq — ~Sarah🪶📜🕰️🐿️~ (@rita_rehe) March 5, 2024

¿Qué dijeron los papás de Melfi para defenderlo de supuesta infidelidad en ‘La casa de los famosos’?

Ahora, los papás del participante aseguraron que Miguel, nombre de Melfi, es tan solo una víctima de un plan entre Nataly y Alejandro. En una entrevista con el programa matutino del canal RCN, Buen día Colombia, los progenitores del artista destacaron que se dieron cuenta del supuesto plan de la pareja por la forma en la que Estrada se ha referido al tema ante la prensa.

“No sabemos lo que se está viviendo allá dentro, no entendemos la situación (...) pero sí pensamos que es una estrategia de Nataly y su esposo por lo que hemos visto en las diferentes entrevistas de él (...) El señor (Alejandro) pasó de estar muy triste a estar haciendo TikToks y promocionándose él, como su negocio. Eso es una actuación de ella y de su esposo planeada antes del reality (...) Su percepción y declaraciones en las que dice que Miguel y su familia están carentes de educación, creo que ahí sí, la educación le debe faltar a él porque no ha tenido respeto con mi familia. Él no nos conoce, porque nosotros hemos creado una familia llena de principios y valores”, mencionaron sobre su hijo y la situación que vive en televisión nacional.

Te puede interesar: ‘La casa de los famosos’: así se veía Melfi en su adolescencia

Para concluir resaltaron que quienes están comprometidos son Alejandro y Nataly, no Melfi. “Aquí los que tienen un compromiso son ellos, y son los que tienen que hablar y no involucrar a terceros o sus familias. Yo lo veo muy feliz fuera de cámaras”, destacaron.