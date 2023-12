Papá de Felipe Saruma vuelve a causar polémica ¿Nuevos dardos a Andrea Valdiri?

La ruptura entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma continúa siendo tema de conversación entre sus seguidores, entre otras cosas, por la gran cantidad de incógnitas que existen sobre las razones que los llevaron a concluir la relación en poco tiempo.

Y es que la pareja terminó su matrimonio luego de año y medio, por razones que no han sido expuestas al público, aun cuando la barranquillera dio algunos indicios: “El amor existe, pero hay cosas que no son negociables. Yo sé de qué estoy hecha y de qué soy capaz, por eso jamás voy a tolerar la hipocresía (...) Desde el comienzo hay que hablar con la verdad y en mi caso no puedo vivir en esa hipocresía porque me enfermo”.

Por su parte, Felipe Saruma ha pedido respeto por Andrea Valdiri en varias ocasiones Fotografía por: Instagram

¿Papá de Felipe Saruma le envió mensaje a Andrea Valdiri?

La falta de una versión certera sobre el divorcio de los influenciadores ha hecho que surjan una gran cantidad de rumores al respecto. Como, por ejemplo, los que señalaron recientemente a Samuel Camargo, papá del bumangués, de enviarle indirectas a su antigua nuera.

Resulta que Camargo se dedica a crear contenido digital en el que habla sobre el bienestar emocional. Sin embargo, gracias a lo dicho en uno de sus recientes videos, se desataron varias especulaciones al respecto.

“Estos entes, porque no los puedo considerar personas, son astutos y oportunistas. Examinan muy bien a su víctima, generan una línea de dependencia y lo devoran ¡No exagero! Lo único que queda después de un contacto prolongado con este tipo de entidades es la devastación (...) No pretendan establecer una relación presente ni futura con alguien de esta naturaleza, ni de pareja ni laboral, porque es imposible... son monstruos y disfrutan con el sufrimiento”, comentó el papá de Felipe Saruma en una reflexión que compartió el 6 de diciembre en Instagram.

La razón por la que algunos seguidores de Andrea Valdiri y su exesposo creen que las palabras de Samuel Camargo tienen como destinataria a su antigua nuera, es que hace poco el joven de 24 años aseguró que seguirá siendo amigo de su exesposa y también pretenden continuar trabajando juntos. Además, esta no sería la primera vez que envía indirectas por medio de sus publicaciones.

“Todos esos comentarios negativos que estoy viendo en las redes sociales no me parecen justos con ella. Ella fue una mujer que creyó en mí desde el principio. Es una mujer luchadora, trabajadora, una excelente mamá, una excelente esposa hasta el fin. Lo único que tengo son palabras de agradecimiento”, agregó Saruma en aquella ocasión.

¿Cuándo se casaron Andrea Valdiri y Felipe Saruma?

El 16 de abril de 2022, los creadores de contenido celebraron su matrimonio en las instalaciones del Hotel El Prado de Barranquilla, lugar en el que Andrea fue entregada por su papá, Eduardo Ospino, quien la acompañó hasta el altar y la dejó en manos del bumangués.

Esta celebración fue catalogada por los medios de comunicación como ‘La boda del año’, gracias a la gran cantidad de famosos que asistieron y a los lujos que rodearon el festejo en el que, incluso, los meseros participaron por premios como televisores, celulares y dinero en efectivo.