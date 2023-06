Paola Turbay, de Ana de Nadie, fue víctima de estafa, ¿Qué le pasó?

Paola Turbay es una de las personalidades de farándula más importantes del momento. En 1992, la exreina representó, como Señorita Colombia, a nuestro país en Miss Universo. En el certamen se destacó por su pasarela, carisma y belleza, que enseguida la eligieron como una de las favoritas del público. La beldad, que en ese entonces tenía 21 años, conquistó el segundo lugar en el concurso, que coronó a Michelle McLean como soberana universal.

La actriz alertó a sus seguidores sobre los peligros de comprar en algunas páginas de internet. Fotografía por: Instagram

Desde ese momento, Paola comenzó una destacada carrera como modelo, presentadora de los noticieros CM& Y QAP, America´s Next Top Model, y actriz en producciones nacionales e internacionales como Blue Bloods, The Mentalist, Cane, Mentiras perfectas y Las noches de Luciana.

¿Cómo estafaron a Paola Turbay?

La también empresaria causó preocupación entre sus seguidores cuando denunció que había sido víctima de estafa. “Les quiero contar que me han tumbado y estoy haciendo este video para que no les pase lo mismo”, dijo la protagonista de Ana de Nadie, quien pensó haber encontrado la solución perfecta para adquirir unos uniformes, pero se encontró con una realidad muy distinta. Su búsqueda en internet de estos elementos generó la aparición de anuncios en su Instagram. Después de revisar qué ofrecían, se decidió por la que consideró mejor, “parecía una cuenta seria con más de 10 mil seguidores”, relató Paola, quien le dio los datos de la misma a una persona de su entorno para que la contactara. La atención fue muy buena al principio, pero todo cambió el domingo en la noche, pues después de realizar el pago no volvieron a atender sus llamadas. Después de verificar en la página True Caller que se trataba de estafadores de uniformes, les escribieron, “o nos responden o vamos a reportar su cuenta en Instagram, nos bloquearon e inmediatamente llamamos al banco y les bloquearon su cuenta bancaria”. La actriz, que interpreta a Ana Ocampo en la novelas de las noches de RCN, pidió denunciar la cuenta y alertó a sus fanáticos sobre las compras por internet, “es mucho más seguro comprar por la página”.