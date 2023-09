Paola Rey confesó que se ‘repitió’ ‘Pasión de Gavilanes’ en pandemia

El 13 de septiembre del 2023, el Canal Caracol le dará la bienvenida a la nueva temporada de la popular novela Pasión de Gavilanes. Paola Rey, quien le da vida al personaje de Jimena Elizondo, hizo una particular confesión personal acerca de la realización de la segunda parte de la serie.

Aseguró que uno de los principales retos al convertirse de nuevo en Jimena fue recordar parte de la historia, y por eso, durante la época de la pandemia de coronavirus y el encierro total, decidió volver a ver toda la novela para retomar su personaje correctamente.

“Es que la hice hace tanto tiempo que había cosas, realmente casi todo, que se le olvidan a uno (...) Me siento muy orgullosa de ser parte de una novela que ha dado la vuelta al mundo tantas veces”, inició diciendo en una entrevista que le otorgó a Autostar TV.

“En el tiempo que se hizo no había redes sociales, no había el feedback directo de los televidentes, y ahora sí me divierto mucho. Me da mucha risa ver los memes, lo que escriben, cómo la gente se divierte con la novela y mi personaje, yo me divierto con todo el mundo”, añadió en su conversación con el portal de comunicación reseñado.

De acuerdo con lo que se ha visto en los avances de la novela, Jimena Elizondo continúa su relación con Óscar Reyes, personaje interpretado por Juan Alfonso ‘el gato’ Baptista, sin embargo, parece que tendrán una crisis en su matrimonio. A Óscar, según se observa en el tráiler, se le ve compartiendo con otra mujer, interpretada por Katherine Porto, cuya identidad se desconoce.

Estos son los horarios para ver la segunda temporada de Pasión de Gavilanes

Como se mencionó previamente, la segunda parte de la popular novela estará en las pantallas del Canal Caracol el próximo 13 de septiembre. Llegará a la programación a reemplazar a Romina poderosa, telenovela que va al aire después del noticiero de las 7:00 p.m. y de la emisión de Yo me llamo.

Pasión de Gavilanes 2, que inició sus grabaciones en octubre del 2021, en Villa de Leyva, cuenta con la participación de varios actores de la primera parte, entre ellos, Danna García, como Norma Elizondo, Natasha Klauss, en la piel de Sara, Mario Cimarro, de regreso en el rol de Juan Reyes y Michel Brown, quien personifica a Franco.