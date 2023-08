Paola Jara y Jessi Uribe: él es Dany Cardona, el joven artista que ‘adoptaron’

Una de las parejas más comentadas de la farándula nacional es la conformada por Paola Jara y Jessi Uribe. Los cantantes de música popular han tenido que enfrentar fuertes críticas de los internautas, quienes aún no les “perdonan” que el santandereano haya comenzado su romance con la paisa cuando todavía estaba casado con la mamá de sus cuatro hijos.

Jessi Uribe y Paola Jara. Fotografía por: Instagram

¿Jessi Uribe y Paola Jara ‘adoptaron un hijo’?

Los intérpretes de Como si nada han optado por hacer caso omiso a las críticas y enfocarse en crecer como pareja y como artistas. De hecho, hace unos meses anunciaron felices que emprenderían un nuevo negocio juntos, se trata de un estudio de grabación con el que ayudarían a muchos artistas nuevos a impulsar su carreras.

En los últimos días, se convirtió en tendencia el nuevo paso que dieron los cantantes, al apostar por un nuevo talento de la música popular en el país. Los esposos apadrinaron a Dany Cardona, un cantante de 20 años quien logró sorprenderlos con su talento. La producción musical estuvo a cargo de Ricardo Torres y fue dirigida por los cantantes de Como si nada.

El joven lanzó su canción Me llamó mi ex, que es de su autoría y que relata la historia de un amor que tuvo y que regresó, pero ya era demasiado tarde. El tema fue grabado bajo los sellos disqueros de Paola Jara y Jessi Uribe. “Me llamó mi ex cuenta un momento de mi vida en España en el que un amor me abandonó por otro. Y aunque creo que me lo merecía porque yo la había descuidado un poco, luego volvió para decirme que me extrañaba y que el nuevo amor no le daba todo lo que yo le ofrecí. Así que un día de bohemia me acordé y salió esta canción que finalmente cuenta una historia que a todos nos ha pasado”, dijo el artista, según Semana.

Una de las cosas que más llamó la atención de Jessi y Paola de Dany fue su disciplina y su talento para componer. Su intención es ayudarlo a abrirse camino en la industria musical y que pueda darse a conocer no solo en Colombia, sino también en otros países del mundo.

¿Quién es Dany Cardona, el ‘hijo adoptivo’ de Jessi Uribe y Paola Jara?

Aunque solo hasta ahora el joven se está dando a conocer gracias al apoyo de Jessi y Paola, en su cuenta de Instagram tiene 24 mil seguidores. Además del tema que acabó de lanzar, también ha hecho otros singles como Hola mi amor.

Nació en España pero no ha perdido las raíces de su familia que es oriunda de Risaralda. Regresó a Colombia cuando tenía siete años y desde entonces, se ha dedicado a explorar sus gustos musicales.