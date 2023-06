Paola Jara vivió gran susto por un fan después de un concierto: “casi me mata”

La semana pasada, varios artistas llegaron a Cap Cana, en República Dominicana, para presenciar los Premios Heat que reconocen la labor de los artistas que han causado sensación en América Latina.

Paola Jara enamoró con su voz al público HEAT. Fotografía por: Premios HEAT 2023

Una de las cantantes que estuvo en el evento fue Paola Jara, esposa de Jessi Uribe. La artista causó sensación y deslumbró con su outfit en la alfombra verde.

¿Qué le pasó a Paola Jara?

Recientemente, la intérprete de Mala mujer publicó unas historias en su cuenta de Instagram donde tiene 6,2 millones de seguidores, contando una particular anécdota que vivió hace poco. Un fan terminó causándole tremendo susto al esconderse en el baúl de su carro, todo por obtener una foto con ella. “El susto más tremendo que me han pegado en un ‘show’. Cuando me subí al carro, después de que terminé, estaba escondido en el baúl del carro para una foto. Casi me mata del susto… jajajaja. Y luego nos ayudó a salir y abrió camino y todo”.

En las imágenes, la artista mostró al hombre que hizo eso sin su autorización. “Usted cómo se llama, cómo se metió al baúl”, le dijo mientras lo enfocaba con la cámara del celular. Inmediatamente, el hombre señaló a uno de los trabajadores de la cantante quien desbloqueó el carro y en ese momento él aprovechó para esconderse. “No me vuelva a asustar así, oyó”, le contestó la cantante.

Al parecer, ese fan tiene una condición especial. Su escondida en el baúl del carro no habría sido con ninguna mala intención, sino por el contrario, lo que quería era una foto con ella y contarle cuándo era su cumpleaños para que lo felicitara y asistiera a la celebración. “Vaya a mi cumpleaños en Julio”, le dijo ese hombre, quien cumplirá 30 años. “Es un niño down ellos son puro amor nada maldad”, “la inocencia de ellos es como la de un niño”, “Se le perdona porque es una persona especial, pero eso no se hace hay que respetar el espacio de los demás”, “qué hermosura, que vaya al cumpleaños de él”, fueron algunos de los comentarios que han dejado los usuarios.

Paola Jara hizo suspirar a sus seguidores con sexi fotografía

Paola Jara ha estado de gira por el país y en sus redes sociales ha dejado el registro de cómo han sido sus presentaciones. Recientemente publicó un video mostrando lo que vivió en Caucasia, pero lo que terminó llamando la atención fue el atuendo que lució, que terminó resaltando su figura. “Un resumen de lo que vivimos en Caucasia. Gracias por tanto amor”, escribió.

La artista llevaba puesto un enterizo de color rosado y un sombrero. Los halagos de sus seguidores no se hicieron esperar: “nuestra Selena Gómez colombiana”, “Paola Jara es muy hermosa y se viste espectacular”, “preciosa”, “qué cuerpazo”, “te queda muy bien ese color fucsia”.