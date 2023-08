Paola Jara reveló quién, además de ella, está ‘tragada’ de Jessi Uribe

Jessi Uribe y Paola Jara conforman una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Aunque su relación ha sido muy comentada y muchas veces criticada, los artistas han demostrado estar muy enamorados y con muchos planes a futuro.

Jessi Uribe y Paola Jara. Fotografía por: Instagram: @jessiuribe3

Además de ser pareja, también han trabajado juntos. Han realizado giras, han lanzado canciones y se apoyan mutuamente en cada uno de sus proyectos personales y profesionales. Cada vez que pueden no dudan en compartir en sus redes sociales lo bien que la pasan juntos.

Sobrina de Jessi Uribe está ‘tragada’ de él

La antioqueña ha mostrado que tiene una gran relación con Luna, Sara, Alan y Roy, los hijos del santandereano. Aunque no comparte mucho con ellos, cada vez que se encuentran la pasan muy bien. No obstante, con quienes comparte un poco más es con las sobrinas del cantante.

En los últimos días, la intérprete de Mala mujer compartió un video en las historias de su cuenta de Instagram donde tiene 6,3 millones de seguidores mostrando el amor que una de las pequeñas tiene hacia el artista. “Está tragada como yo, ni parpadea”, escribió Paola, mientras mostraba a la menor acostada sobre unos muñecos mientras observaba detenidamente lo que hacía su tío Jessi Uribe.

Al parecer, el santandereano se encontraba en una sesión de fotos para algunos de sus proyectos laborales. Su esposa Paola y su sobrina lo estaban acompañando.

¿Qué pasó con Paola Jara?

En las últimas semanas, la artista se convirtió en tendencia por un consejo que le dio a sus fanáticas en medio de un concierto. “Les voy a aclarar una cosa, a nadie le quitan nada. Uno tiene que estar por amor, no por compromiso, ni por agradecimiento, ni por nada. La vida es muy cortica y vinimos a ser muy felices aquí porque esto es un ratico”, dijo.

Sus palabras no fueron muy bien recibidas por muchos internautas, quienes la llenaron de críticas, recordándole cómo fue el inicio de su relación con Jessi Uribe, quien no estaba separado de su esposa y madre de sus hijos. “Y a la que se quedó con él, o sea que a lo mejor también me la han cantado a mí también… Ojo que a veces lo desencantan a uno, a veces le hacen un favor, sí, cada quien está con quien quiere”, fueron las palabras con las que cerró su consejo.

A la cantante no le gustaron los malos comentarios que recibió y en sus redes sociales respondió de manera directa: “qué bueno sería que los lanzamientos, música nueva y cosas realmente importantes las difundieran igual que los chismes y las hicieran virales”.