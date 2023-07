Paola Jara reveló que Jessi Uribe “quiere tener una niña”

Paola Jara y Jessi Uribe conforman una de las parejas con mayor número de seguidores en la esfera pública colombiana, entre otras cosas, por el buen momento que ambos atraviesan en sus carreras como artistas de música popular.

Los cantantes se casaron en mayo de 2022, luego de tres años de noviazgo, y desde entonces sus seguidores han estado preguntando si habrá cabida para un nuevo miembro en la familia. Sin embargo, el tema de los hijos no es una prioridad para la antioqueña, quien está concentrada en su trabajo.

Diferente postura tiene Jessi Uribe al respecto, pues en varias ocasiones ha demostrado su deseo de tener un bebé con Paola Jara. De hecho, según la intérprete de Salud por él y Mala mujer, su esposo quiere tener una niña.

Así lo reveló en una dinámica de ‘ping pong’, actividad en la que participó junto al influenciador Yako Burbano, quien le preguntó si al bumangués le gustaría tener un niño o una niña. La paisa, sin dudarlo, aseguró que su pareja prefiere criar a otra mujer.

Lo curioso de la respuesta de Jara fue que, tras contestar, miró a alguien que estaba al otro lado de la cámara, guiñó el ojo y se soltó a reír.

Esta respuesta contrasta mucho con una que entregó hace tiempo Jessi Uribe en entrevista con Las2Orillas, en la cual mencionó que los hijos no son prioridad para ninguno: “Estamos enfocados en música y proyectos, pero hijos yo ya tengo cuatro, así que no tengo afán de eso. Ella también está enfocada en la música, aunque uno no sabe”.

Meses más tarde, en una visita que hizo a La red, a Paola Jara le preguntaron si quiere sumar niños a su relación con Jessi Uribe y, aunque no entregó un rotundo “no” como respuesta, expresó entre risas que “ya hay mucha población”.

La respuesta de Paola despertó rumores de si ahora quieren tener hijos Fotografía por: Instagram: @jessiuribe3

El sueño frustrado de Jessi Uribe

El antiguo jurado de Yo me llamo es padre de dos niñas y dos niños gemelos. De hecho, fue en compañía de los mellizos, el pasado 25 de junio, que confesó tener un sueño frustrado.

Todo ocurrió cuando el músico mostró a sus hijos en una cancha de fútbol y expuso que siempre quiso ser jugador de fútbol, pero esto nunca ocurrió.

“Dios permita que uno mis hijos cumpla mi sueño frustrado. Ahí si tendré que retirarme de la música y dedicarme a viajar con ellos a todos los estadios”, concluyó Jessi Uribe en aquella ocasión.