Paola Jara reaccionó a imitadora suya que brilló en ‘Yo me llamo’

En Yo me llamo suelen presentarse imitadores con gran talento que, desde las audiciones, sorprenden al jurado y a los televidentes. Tal y como lo hizo la doble de Paola Jara en este programa, quien generó asombro desde que apareció en pantalla.

La mujer llegó al ‘templo de la imitación’ con el tipo de ropa que suele lucir la artista original, así como con uno de sus peinados más característicos.

Fue entonces cuando los televidentes de Yo me llamo y los integrantes del jurado (Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno) se emocionaron al ver que, además, Paola Jara y su imitadora comparten algunos rasgos en la cara.

La sorpresa de todos fue mayor cuando esta joven participante interpretó Murió el amor, pues su tono de voz también se mostró cercano en algunas notas, aunque en otras falló. Sin embargo, esto no fue impedimento para que la elogiaran Amparo Grisales y Pipe Bueno:

“Tienes mucho carisma, el parecido físico es grande y también se parecen en el color de voz, tienes cosas que te pueden ayudar a sonar como Paola Jara, pero cuidado porque ella es muy buena amiga mía y, como te voy a dar el paso a la siguiente ronda, no me puedes hacer quedar mal”.

Te puede interesar: Zulma Rey se sometió a delicada cirugía por enfermedad que la acomplejaba

La mujer ha ganado muchos seguidores en redes sociales, tras su presentación en 'Yo me llamo' Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

Paoja Jara reaccionó a su doble en ‘Yo me llamo’

La audición de esta cantante no pasó despaercibida entre la comunidad internauta, pues fueron cientos de publicaciones las que se hicieron al respecto. Tanto así que esta presentación llegó a ojos de la cantante original, quien compartió su reacción al ver a su imitadora.

Aunque no dijo una sola palabra en su grabación, la antioqueña se mostró sorprendida y gratamente complacida por tener a una fanática tan parecida. Además, dejó el siguiente mensaje a su comunidad de seguidores en Tiktok: “¿Para ti se llama o no se llama? ¡Mil gracias a quienes se presentan y me representan!”.

Puedes leer también: Amparo Grisales hizo inesperada confesión sobre Leo Dan y su mamá en ‘Yo me llamo’

Un repaso por la vida de la imitadora de Paola Jara en ‘Yo me llamo’

De acuerdo con lo que ella misma contó en el programa del canal Caracol, su padre fue fundamental en su desarrollo musical, pues de niña vio cómo, con un bafle y un micrófono, este hombre salía a las calles para buscar el sustento diario.

“Recuerdo con mucha nostalgia cuando él compró eso como sus herramientas de trabajo. De pequeña no me arrullaban con las clásicas canciones de cuna sino con Darío Gómez, Julio Jaramillo, entre otros”, expresó antes de presentarse en el escenario.