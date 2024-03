¿Paola Jara está embarazada? Jessi Uribe reveló si volverá a ser papá

Desde que Jessi Uribe y Paola Jara están juntos, en redes sociales han surgido muchos rumores sobre su relación. Los artistas han sido objeto de todo tipo de comentarios, especialmente, porque al comienzo, muchos seguidores no aceptaban que el santandereano hubiera comenzado un romance con la antioqueña, estando casado con la mamá de sus cuatro hijos.

El cantante de música popular, Jessi Uribe, reveló como enfrentó las críticas cuando inició su amor con Paola Jara, su actual esposa. Fotografía por: Instagram: @jessiuribe3

Sin embargo, intérpretes de Como si nada le hicieron frente a las críticas y el 14 de mayo del 2022 unieron sus vidas frente al altar. La pareja se ha mostrado muy enamorada y con muchos planes a futuro, de hecho, en varias oportunidades han hablado sobre la posibilidad de tener un hijo.

¿Qué pasó con Paola Jara?

Varias veces se ha especulado sobre un supuesto embarazo de Paola Jara, por eso la misma artista ha tenido que salir a desmentir esa información, asegurando que, inicialmente no estaba dentro de sus planes, pero sí ha contemplado la posibilidad con su esposo Jessi Uribe. “¿Te imaginas en rol de mamá?”, le preguntaron en una oportunidad, a lo que ella respondió: “Oiga, ustedes sí me preguntan a mí este tipo de cosas. Eh no sé, vamos a ver qué nos depara el destino. Pero sí me imagino, y me encantan los bebés, me encantan los niños, los amo muchísimo”.

En las últimas horas, volvió a surgir un nuevo rumor al respecto, pero esta vez fue Jessi quien le salió al paso a los comentarios. A través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, el artista aclaró, de manera sarcástica, que su esposa no está embarazada

“¿Es verdad que Paola Jara está embarazada?”, fue el interrogante que le hicieron. Entre risas, el santandereano contestó contundentemente: “sí, lleva cinco años embarazada Pao”.

¿Por qué Jessi Uribe y Paola Jara no han tenido hijos?

Los cantantes de música popular están próximos a cumplir dos años de matrimonio. Constantemente sus seguidores le preguntan sobre los hijos, pues aunque Jessi Uribe tiene cuatro herederos, no descarta la posibilidad de tener más.

Hace un tiempo, Paola Jara concedió una entrevista para el programa La sala de Laura Acuña, donde explicó las razones por las que no ha tenido hijos. “No sé, ese tema lo vivo pensando y no sé. Será que me da miedo y es una responsabilidad tan grande y una decisión tan importante que la he postergado tantos años de mi vida”.

Por su parte, la periodista Eva Rey también cuestionó en una oportunidad a Jessi sobre ese tema y esto fue lo que él respondió: “No sé, realmente es decisión más de ella. Yo sí quiero”.

Edad de Paola Jara

La artista de música popular nació el 16 de mayo de 1983 en Apartadó, Antioquia, aunque muchos la han relacionado con Medellín. Actualmente la cantante tiene 40 años. Por su parte, su esposo Jessi Uribe tiene 36.