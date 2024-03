¿Paola Jara es una santa o una diabla? Esto aseguró Jessi Uribe, su esposo

Los cantantes Jessi Uribe y Paola Jara conforman una de las parejas más mediáticas del entretenimiento colombiano. Por esa razón, cada que hay oportunidad de saber algún secreto sobre la relación, el público y los medios informativos permanecen al tanto.

Tal y como ocurrió en días recientes, cuando el bumangués habló con la Revista Vea sobre su esposa y, al destacar sus bondades, reveló un detalle desconocido hasta ahora.

Jessi Uribe y Paola Jara cumplirán pronto su segundo aniversario de casados. Fotografía por: Instagram

Jessi Uribe respondió si Paola Jara es una santa o una diabla

En medio del lanzamiento de La santa y la diabla remix (canción en la que colaboró con Jhonny Rivera, Jhon Alex Castaño y Alexis Escobar), el antiguo jurado de Yo me llamo habló con la Revista Vea.

En su charla con este medio, se animó a contar si prefiere una mujer ‘santa’ o una ‘diabla, y su respuesta dejó muy bien parada a Paola Jara.

“Yo tengo las dos en la casa. Pao me ha dado de todo. Lo que me puede dar una santa o una diabla, ella me lo da”, dijo Jessi Uribe.

Así se enamoraron Jessi Uribe y Paola Jara

Los cantantes se conocieron en 2017 y luego grabaron Como si nada, su primera colaboración musical. Desde entonces, entre ellos nació una compatibilidad que los llevó a compartir escenarios, giras y otros proyectos musicales.

La cercana amistad que ambos cultivaron estuvo rodeada de críticas, teniendo en cuenta que el bumangués estaba casado con la madre de sus cuatro hijos, de quien se separó en agosto de 2019. Meses después (enero de 2020), Paola Jara y Jessi Uribe confirmaron su noviazgo con una foto en Instagram que causó gran revuelo entre los fanáticos y detractores de ambos.

“En Radiola fue la primera vez que le coqueteé a Pao. Estábamos en una entrevista y nos metieron por allá atrás, y le dije que estaba muy bonita, y ella decía como ‘¡ash!’. Ese fue el día que yo escribí ‘Prohibido enamorarse’ (...) No teníamos nada, pero me parecía muy bonita”, comentó el intérprete de Dulce Pecado en una charla con Radiola TV.

En mayo de 2022, Jessi Uribe y Paola Jara se juraron amor eterno en el altar y, desde entonces, se han dedicado a disfrutar su etapa como esposos.