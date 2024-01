Paola Jara enamoró a sus seguidores interpretando canción de Julio Jaramillo

La cantante Paola Jara se encuentra a tan solo días de estrenar una nueva canción al lado de su colega ecuatoriana Dayanara. El tema, que lleva por nombre No será tan fácil, estará al aire el 2 de febrero, por lo que fanáticos de ambas artistas están a la expectativa de escuchar ese junte musical.

En medio de la promoción de la nueva composición, la antioqueña se ha tomado el tiempo de compartir con sus seguidores varias de las actividades a las que se dedica en la actualidad, por ejemplo, el training funcional marcial, pasión que abandonó en el pasado y ha ido recuperando.

“Hoy fui muy feliz, esta clase no la hacía hace por ahí 7 años, cuando estaba más disciplinada con el ejercicio, y volver a vivirla fue terapia no solo para mi cuerpo, sino para mi mente y alma. Uf, definitivamente el ejercicio nos da vida”, redactó la esposa de Jessi Uribe.

Paola Jara interpretó canción de Julio Jaramillo

Además de compartir videos haciendo esa actividad, la vocalista subió imágenes en las que aparece interpretando una de las canciones más populares del legendario músico ecuatoriano Julio Jaramillo, Cuando llora mi guitarra.

En el clip se oye a la artista cantando el fragmento que dice: “Cansado de llamarte con mi alma destrozada. Contemplo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envió mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita su nombre de nuevo si no te escucho. Y dile que aun la quiero. Que aun espero que vuelva”.

Al lado del video, la nacida en Apartadó relató que esa no era su mejor interpretación, pero que se comprometía a mejorarla. “Almorcé y me dieron ganas de cantar esta canción tan hermosa que siempre que la escuchaba la quería cantar pero nunca lo había hecho. Hoy fue el día. Sin calentar y sin sabérmela, pero voy a estudiarla”, escribió.