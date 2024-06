‘Pantera’ y el inesperado mensaje a Martha Bolaños por el que lo tildan de “falso”

‘Pantera’ se convirtió en el más reciente eliminado de La casa de los famosos y, tras su salida, estuvo de visita en Buen Día Colombia, matutino del canal RCN. Allí, al exconcursante le preguntaron por Martha Isabel Bolaños, una de las compañeras con quien más problemas de convivencia tuvo; sin embargo, su respuesta dejó a más de un televidente con la boca abierta.

La relación de Pantera y Martha Isabel Bolaños fue una de las más agitadas en 'La casa de los famosos Colombia'. Incluso, 'La Pupuchurra' resultó llorando en varias ocasiones. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

El inesperado mensaje de ‘Pantera’ a Martha Isabel Bolaños

Resulta que Violeta Bergonzi, una de las presentadoras del matutino de RCN, habló con Kevin Fuentes (nombre de pila del exparticipante) y aprovechó para conocer la verdadera opinión que tiene sobre Bolaños.

Fue entonces cuando ‘Pantera’ envió un emotivo mensaje a su antigua compañera, para quien tuvo solamente palabras de cariño: “A Martha Isabel Bolaños siempre la describiré como un ejemplo de vida, una persona guerrera, caballerosa, una mujer que desde niña siempre soñó con ser actriz, con darle una mejor vida a su mamá y su abuelita... Eso nadie se lo va a cambiar jamás”.

“Aprendí de ella que uno puede tener una belleza para toda la vida. Para mí, Martha Isabel Bolaños es el ejemplo físico y mental de una mujer guerrera... y lo que viví en la casa fue por la convivencia, es como cuando tienes un mejor amigo y se pelean por un pase de fútbol, ya después cuando se acaba se abrazan y queda ahí”, agregó el antiguo habitante de La casa de los famosos.

Como era de esperarse, lo dicho por ‘Pantera’ suscitó una gran cantidad de reacciones entre los fanáticos del programa y, sobre todo, en los seguidores del equipo ‘Papillente’. Incluso, hubo quienes lo tildaron de “falso” y “traidor”.

“¿Qué pasó con el ‘Pante’ que tanto criticaba a Martha Isabel Bolaños cuando estaba con sus amigos?”, “como ya no lo están viendo los compinches, ahora sí ya no habla de ella como antes”, “para aquellos que les quedan dudas sobre la veracidad del programa, aquí está la muestra de que no es real” y “me quedé de una sola pieza al verlo hablando así”, fueron algunos de los comentarios que recibió.