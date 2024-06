Pantera respondió a Martha Bolaños por acusarlo de machista: “le di mi amistad”

Faltan pocos días para que llegue la final de La casa de los famosos. El reality de convivencia de ViX y RCN ha generado todo tipo de emociones en redes sociales pues, hasta hace unas semanas, los participantes no paraban de pelear.

Tras la salida de Martha Isabel Bolaños y Pantera, los cinco participantes que quedan han tenido una mejor convivencia, incluso algunos internautas han asegurado que el ambiente así ha sido mucho mejor, pues Julián Trujillo, Sebastián González, Alfredo Redes, Karen Sevillano y Melfi, se han mostrado muy unidos en esta recta final del programa.

¿Pantera es machista?

Tras su salida el pasado domingo, Pantera ha concedido varias entrevistas y ha hablado a través de sus redes sociales sobre su experiencia en el reality y las confrontaciones que tuvo con varios de sus compañeros, especialmente con la actriz Martha Isabel Bolaños, con quien, en varias oportunidades, se fue a los gritos. Una vez la hizo llorar y ella lo acusó de machista por sus comportamientos agresivos.

“Pantera se volvió otra persona entonces además yo lo escuché muchas veces decir que ellos los guajiros o él no permite que su mujer haga ciertas cosas yo me basé en esas cosas eso es machismo”, dijo la actriz.

¿Qué piensa Pantera de Martha Isabel Bolaños?

En una entrevista con el portal Publimetro, el modelo guajiro se refirió a esas acusaciones de la actriz de Betty, la fea. “Quiero que se tomen el tiempo para conocerme de verdad, me considero una persona muy noble con un corazón grande, como todas las personas tenemos cosas buenas y malas. El tema del machismo me dolió mucho porque me lo dijo Martha y yo de verdad que al principio le di mi cariño y mi amistad”, aseguró, al final, agregó: “fui sacando eso sé quién soy, mi familia sabe quién soy y Claudette sabe quién soy”.

Mensaje de Martha Isabel Bolaños a Pantera

En una reciente entrevista con el programa Los 40, la exintegrante del Team Galáctico, le envió un contundente mensaje al guajiro. “Uy, viejo Pante, gordo revísate, mi amor revísate, corazón de verdad revísate porque tú si eres un hombre humilde, tú eres un hombre muy valiente, tienes una historia de vida hermosa, pero no es no es como tú ves las cosas. Uno no es justiciero de nadie. Uno no tiene el derecho jamás de ir a señalar a alguien con ese poder como si uno fuera perfecto y ahora mírate, o sea, de verdad, mírate cómo me cayeron porque dije que tenías comportamientos machistas y cómo tú mismo reconociste que lo eres, entonces no va por ahí gordo”, dijo.