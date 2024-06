Pantera acusó a Alfredo de crear “cizaña” por beso entre su novia y Julián Trujillo

Aunque La casa de los famosos concluyó el pasado 17 de junio, varios de los participantes siguen siendo noticia entre la comunidad internauta. Pantera, por ejemplo, se convirtió en tema de conversación a través de redes sociales, luego de hablar sobre la escena de celos que le hizo a Claudette, su prometida, por acercarse a Julián Trujillo en una de sus visitas.

Es clave mencionar que todo ocurrió el 2 de abril, cuando la mujer llegó al programa bajo la dinámica de ‘congelados’ y, tras despedirse de su futuro esposo, le dio un beso en la mejilla al líder de los Galácticos.

Pantera no presenció el momento protagonizado por Claudette y Julián Trujillo, pero se enteró de todo gracias a Alfredo Redes, quien lo buscó y le dijo: “¡Te lo juro! A Julián le dio un besito y le dijo que se lo había enviado alguien ¡Ahí hay algo raro, compa!”.

Fue tanta la molestia de Kevin Fuentes (nombre real del exconcursante) que, en medio de una nueva visita de su prometida, le reclamó a la mujer y ella, por su parte, le contestó: “En la convivencia Julián ha hablado muy bien de ti, ha dicho cosas maravillosas y mi mamá me mandó a darle un abrazo y un beso por ese amor, por eso lo hice. Ahora, ¿tú por qué te pones en esa ridiculez?”.

Pantera acusó a Alfredo Redes de crear “cizaña” por la despedida de Claudette y Julián Trujillo

En una entrevista con Semana, el exparticipante de La casa de los famosos se refirió a este tema y culpó a Alfredo Redes de haber creado “cizaña” sin razón alguna. Además, advirtió que nunca desconfió de la fidelidad de quien se convertirá en su esposa dentro de pocos meses.

“No eran celos, solo fue como incomodidad por parte de mi compañero Alfredo, que fue él que me puso la cizaña de que Claudette había besado a Julián y yo no sabía cómo. Pero ya después me di cuenta de que era un besito de admiración, de agradecimiento porque Julián al principio hablaba muy bien de mí”, expresó Kevin Fuentes.

Pantera fue uno de los participantes que más se acercó a la final de 'La casa de los famosos'. Sin embargo, no consiguió el objetivo y resultó eliminado pocos días antes de la gala. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

“No le di importancia, fue más el boom que puso la producción a lo que yo prácticamente sentía”, concluyó Pantera entre risas.