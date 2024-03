Ozuna envío contundente mensaje al ex de Shakira “No sé qué estaba pensando Piqué”

Lo que muchos estaban esperando esta semana se hizo realidad, Shakira realizo el lanzamiento oficial de Las mujeres ya no lloran, su nuevo trabajo musical. Un álbum que tiene dieciséis sencillos musicales y cuenta con colaboraciones de grandes amigos de la barranquillera como Bizarrap, Grupo Frontera, Cardi Bi, Rauw Alejandro, Manuel Turizo, Karol G, Ozuna y Fuerza regia.

Ozuna envío contundente mensaje a Gerard Pique

Precisamente, el cantante puertorriqueño Ozuna dejó al descubierto que acompañó a Shakira al lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico, evento que se llevó a cabo en Miami y al que asistieron varias celebridades hispanas, empresarios musicales y amigos de la barranquillera.

Sin embargo, hace unas horas, Ozuna ha causado revuelo en las redes sociales al publicar una fotografía en compañía de Shakira, en la que aparecen muy felices y sonrientes. No obstante, el intérprete de Se preparó no desaprovecho la oportunidad y le envío un claro y contundente mensaje al exfutbolista español Gerard Piqué, expareja de la cantante.

“Yo no sé qué estaba pensando Piqué 🤦🏾‍♂️ mira esta Diosa, una reina muy bella 😍😍😍 FELICIDADES MI SHAK 🧸”, escribió el puertorriqueño en la descripción de su foto junto a la colombiana en el Hard Rock Café de Miami, donde fue el lanzamiento de Las mujeres ya no lloran, el nuevo álbum de Shakira.

“Ozuna no conoce indirectas, tira claro y ya 😂”, “El verdadero. El que tenga miedo a morir que no nazca😩🤣”, “El mundo entero se pregunta lo mismo, ¡¡pero la realidad es que ella está mucho mejor sin el!! 🙌🔥”, “Una indirecta, pero bien directa con todo y nombre al #Pique 🤣” y “Claramente no pensó con la cabeza de arriba, sino con la de abajo 🙄”, han sido algunos de los comentarios que se han citado en la publicación, la cual, tiene setecientos sesenta mil me gustas y diez mil comentarios.

Shakira habló sobre su nuevo álbum

“Es un álbum que como saben es la materialización de un proceso alquímico y sanador en donde se han manifestado muchas emociones como el dolor, la resiliencia y la fuerza”, expresó la cantante colombiana.