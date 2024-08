Ornella Sierra y Miguel Bueno se dieron el beso ‘oficial’ de su relación: “lindos”

En los últimos días, uno de los temas más comentados en redes sociales y medios de comunicación, ha sido el romance de Ornella Sierra y Miguel Bueno, hermano de Pipe Bueno.

Los exparticipantes de La casa de los famosos han dividido opiniones en redes sociales por su mediático romance. Cuando estaban en el reality de convivencia tuvieron algunos acercamientos, pero no formalizaron nada. Ahora, meses después de la competencia, se han dejado ver juntos en varias reuniones, pero solo hasta hace unos días confirmaron que “se estaban conociendo”.

Miguel Bueno y Ornella Sierra Fotografía por: Captura de pantalla YouTube

Esta semana, se volvió tendencia un video en el que se observaba al hermano de Pipe Bueno en una fiesta bailando “muy pegadito” con otra mujer que no era ‘La barbie costeña”. Inmediatamente, se comenzó a rumorar que se trataría de Carolina Pico, su ex, pero eso fue desmentido después cuando ella apareció con Kapo, quien sería su nuevo novio.

Beso de Ornella y Miguel Bueno

Este fin de semana, el cantante Luis Alfonso se encuentra de lanzamiento con su canción Tequila con cerveza, junto a Blessd.

Ornella y Miguel Bueno han estado en el evento y, en un video publicado en la cuenta de Instagram de la emisora Los 40 Colombia, fueron captados dándose un beso. “Les tenemos el beso oficial de @miguelbuenoficial y @ornellasierra 🙌🏽🙌🏽 ¿Qué tal les parece esta pareja?”, escribieron en el post que ya cuenta con más de 2.600 likes.

En el clip, Ornella aparece de espalda, mientras Miguel llega por detrás, estira su boca y luego le da un beso, aunque fue corto, los internautas no han dudado en comentar al respecto. “Miguel no le habían pedido beso y ya estaba con la trompita estirada ja, ja, Orne es muy penosita”, “la pareja más linda y más amada de Colombia Panamá y Latinoamérica. Amo esta pareja”, “son unos lindos”, “la pareja más top. Que Dios los bendiga”, “qué lindos y ese beso estuvo muy bello”, “dicen que a Miguel no le gusta Ornella, no, no le gusta, le encanta, él va más rápido y furioso a darle el beso”, “ellos son únicos me encanta”, “es la mejor pareja del mundo mundial”, “los más tiernos y hermosos”.