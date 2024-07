Ornella Sierra y ex de Miguel Bueno cruzaron inesperados mensajes: “Habla mucho de ti”

Ornella Sierra y Miguel Bueno son protagonistas de uno de los romances más sonados entre participantes de La casa de los famosos, aun cuando ninguno ha confirmado que haya una relación formal. En medio de los rumores que los rodean, la expareja del cantante (Carolina Pico Ríos) ha recibido una gran cantidad de críticas y ataques en redes sociales por parte de algunos seguidores de la influenciadora.

Miguel Bueno, Ornella Sierra y Carolina Pico

Ornella Sierra y ex de Miguel Bueno cruzaron mensajes

En medio de una sorpresiva e inesperada publicación, la antigua habitante de La casa de los famosos se refirió a la exnovia del hermano de Pipe Bueno, y aseguró que, contrario a la percepción que tienen algunos, no tiene nada en contra de ella. Por esta razón, pidió que dejen de ponerla como blanco de críticas y burlas.

“Todo el mundo siente la necesidad de opinar, de juzgar, de criticar de cualquier aspecto de tu vida sin tener un contexto, recuerden que detrás de cada pantalla hay personas que tiene sentimientos, con historias de vida, con problema. Uno nunca sabe que cruz carga el otro. Por ejemplo, con el tema de Caro, a quien no he tenido la oportunidad de conocerla, pero me parece una mujer divina. Su trend me da mucha risa, pero no lo he podido hacer porque me funan”, expresó la barranquillera de 24 años.

“Obviamente le deseo lo mejor porque ella no me ha hecho absolutamente nada y la han cogido a enviarle un poco de comentarios feos, comparando, comentarios que son innecesarios. Ella a mí no me ha hecho nada y les pido de corazón que por favor paren con eso”, agregó Ornella Sierra

Por sorpresa para muchos seguidores de ‘La Barbie Costeña’, como se hacía llamar la creadora de contenido hasta hace poco, Carolina Pico contestó a su mensaje y hasta le hizo una invitación: “Orne, gracias por hablar. Entre las dos nunca ha pasado nada malo y me gusta que promuevas el respeto. Amo este mensaje que acabas de dar y habla mucho de ti ¡Espero conocerte pronto!”.

¿Miguel Bueno usó a Ornella Sierra para promocionar su música?

De acuerdo con lo expuesto por Yina Calderón, desde hace días contempla la opción de que el hermano de Pipe Bueno utilizó a ‘La Barbie Costeña’ para hacer publicidad a Fan de tus ojos, su nueva canción.

“A mí esta niña Ornella me cae súper bien y ustedes lo saben; la familia Bueno también me cae súper bien, pero siento —y maldita sinceridad la mía— que utilizaron a Ornella para la carrera musical del chino y para los lanzamientos de sus dos últimas canciones, la verdad”, expresó la huilense a través de unas historias que compartió en su cuenta de Instagram.

De inmediato, Yina Calderón desató una fuerte polémica entre los seguidores de Ornella Sierra y Miguel Bueno, quienes la cuestionaron por opinar sobre una relación de la que no es cercana ni tiene conocimiento. Sin embargo, también hubo usuarios de redes sociales que compartieron esta postura.