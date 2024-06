Ornella Sierra no se calló y respondió a los ataques de Sandra Muñoz: “Manda huevo”

Aun fuera de La casa de los famosos, algunos exparticipantes siguen sacándose chispas y tirándose indirectas. Tal es el caso de Sandra Muñoz y Ornella Sierra, quienes protagonizaron un acalorado cruce de mensajes.

Sandra Muñoz y Ornella Sierra en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

¿Qué pasó entre Sandra Muñoz y Ornella Sierra?

Resulta que la manizaleña ha arremetido varias veces en contra de su excompañera, según ella, porque era la encargada de “llevar y traer” chismes dentro de la casa. Incluso, en días recientes cuestionó la ética profesional de ‘La Barbie Costeña’, teniendo en cuenta que, además de influenciadora, es psicóloga.

“Hablaba mal de todos, hasta de sus compañeros de equipo. Armaba problemas, llevando y trayendo chismes todo el día, por su gran deseo de llamar la atención y haciendo show por todo ¡Poco profesional!”, expresó Sandra Muñoz a través de Instagram.

Día después de esta polémica publicación, Ornella Sierra le respondió a la modelo de 46 años y lo hizo a través de una entrevista con Los 40 Colombia, por medio de la cual manifestó que poco le importa la opinión que Muñoz tenga de ella. No obstante, aprovechó y le dejó un fuerte mensaje.

“Sandra a mí me parece una mujer muy bacana y muy fuerte, pero lo que ella diga de mí, la verdad que ni me va, ni me viene. Yo sé que yo no soy una persona conflictiva (…) Yo siento que lo que ella me dice no va ni al caso. Ahora, con el tema de la ética profesional, yo entré al reality como Ornella, eso no es un reality de psicólogos ¡Qué pena!”, expresó inicialmente.

“Si Sandra quiere quedarse con lo malo que pasó en el reality es cosa suya, yo prefiero quedarme con lo bueno. Sandra, ‘manda huevo’. Yo de ella, estaría parchada en República Dominicana o qué sé yo”, concluyó Ornella Sierra.

Ornella Sierra también reaccionó a las declaraciones de ‘La Segura’

Cuando ‘La Barbie Costeña’ fue eliminada del programa, varios de sus excompañeros reaccionaron de inmediato a través de redes sociales. Una de ellas fue Nathalia Segura, quien cuestionó los resultados de las votaciones que la dejaron fuera del programa.

“Ya, acaben esto ya. Ya sabemos quién va a ganar… que lo acaben. ¿Qué sentido tiene si Ornella entró antes que Karen y yo? Siento que perdí tres meses de mi vida en un lugar (...) Nos utilizaron y a ustedes también, perdónenme”, comentó ‘La Segura’ en su momento.

Ante esto, Ornella Sierra respondió y aseguró que no sintió nada extraño en las votaciones. De hecho, advirtió que presentía su salida desde que fue nominada.

“Yo no sé qué pasó con la votación pero algo que no es mentira es que el domingo, eso estaba muy reñido (...) Yo vi los porcentajes a eso de las cuatro de la tarde y los últimos cuatro teníamos el mismo valor (porcentual) ¡En este punto del reality, cualquiera puede salir! Ahora, yo no sé con el tema de Sebastián porque la gente sí quedó como ‘cómo así que te sacó Sebastián’, pero chicos, relax. Él está jugando su juego y de pronto a la gente le gusta”, aseveró la creadora de contenido.