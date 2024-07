Ornella Sierra enterró a la ‘Barbie Costeña’ con nostálgico mensaje de despedida

Ornella Sierra fue una de las participantes más destacadas en La casa de los famosos Colombia, teniendo en cuenta que, aunque muchos televidentes no la conocían en los primeros días, estuvo a punto de llegar a la final.

Y no es para menos, pues la mayoría de los seguidores de la barranquillera provenían de su labor como influenciadora, por la que es conocida también como la ‘Barbie Costeña’.

Ornella Sierra, de 24 años, es psicóloga profesional. Sin embargo, se alejó de su carrera por dedicarse a las redes sociales. Fotografía por: Canal RCN

Ornella Sierra le dijo ‘adiós’ a la ‘Barbie Costeña’

A través de un curioso video, en el cual se ve cómo la visten y maquillan, para luego meterla en un cofre, la joven anunció que enterró a su personaje y dará inicio a un nuevo capítulo en su carrera como creadora de contenido.

“Rest in peace (descansa en paz) Barbie Costeña [...] Gracias por enseñarme tanto, por ayudarme a crecer profesionalmente y a nivel personal ¡Aprendí muchas cosas bonitas de la vida contigo! Juntas nos caímos y juntas nos paramos, por eso me hiciste madurar mucho. Gracias por permitirme cumplir muchos sueños y los de las personas que me rodean, por abrirme tantas puertas y llenarme de oportunidades maravillosas que nunca creí vivir. Cambiaste mi vida”,

“Nunca pensé que este momento llegaría, pero es hora de decirte adiós. Me serviste como una coraza para protegerme a mi misma con tu sarcasmo, chistes y anécdotas. Incluso, creía que había algo mal conmigo. En todo el proceso que me permitiste vivir me di cuenta de que soy una mujer maravillosa y ya no es necesario ocultarla detrás de un personaje. Tengo cosas bonitas para ofrecer, para enseñar y mostrar”, concluyo Ornella Sierra, quien incluyó también varios cambios en su apariencia para enfrentar esta nueva etapa.

¿Qué piensa Pipe Bueno de Ornella Sierra?

Teniendo en cuenta que la barranquillera parece haber encontrado el amor en Miguel Bueno, hermano del cantante de música popular con el que se le ha visto muy cercana, son varias las dudas que surgieron entre el público.

Por ejemplo, hay quienes se preguntan sobre lo que piensa la familia de Miguel sobre Ornella Sierra. Por esta razón, Lo sé todo le preguntó a Pipe Bueno y él, sin pelos en la lengua, dejó en claro que es bien recibida entre sus seres queridos.

“Una chimba, papi, póngale a eso nombre y apellido. Se llama Ornella, una parcera, muy bacana ella. Nos parchamos ahorita hace poco en Cúcuta, su forma de ser... ella es increíble”, concluyó el intérprete de Te parece poco y Guaro.