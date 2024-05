Ornella reveló por qué no tuvo nada con Miguel Bueno en LCDLF

Esta temporada de La casa de los famosos ha despertado todo tipo de emociones, tanto en los participantes, como en los televidentes y usuarios en redes sociales. La salida de Ornella anoche dejó un sinsabor en muchos de sus fanáticos, quienes no estuvieron de acuerdo con la decisión del público.

Te puede interesar: Ornella fue eliminada de ‘La casa de los famosos’: “esto para mí fue un sueño”

Durante estos más de tres meses, algunos de los famosos han protagonizado fuertes peleas, pero también, varios de ellos, han tenido romances dentro de la competencia; por ejemplo, Melfi y Nataly Umaña, Diana Ángel y Culotauro y Juan David Zapata y Sandra Muñoz.

Cuando Miguel Bueno llegó del loft a la casa principal, expresó que Ornella le parecía una mujer atractiva. De igual modo, la generadora de contenido no le fue indiferente a sus cortejos; sin embargo, no ocurrió nada más que una amistad. A los pocos días, el hermano de Pipe Bueno fue eliminado del reality de ViX y RCN.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Por qué Ornella y Miguel Bueno no fueron novios?

Muchos seguidores de los dos famosos guardaban la ilusión de verlos juntos, pero dentro de la competencia no pasó nada más.

El pasado viernes la actriz Lina Tejeiro visitó la casa y habló con Ornella, quien reveló los motivos del por qué no se dieron las cosas, ni se consolidó una relación amorosa, pese a que tenían una evidente química.

“Yo no vine al reality a buscar macho, yo dije que si había un man que me gustara me parchaba y hasta ahí, pero yo no vine a buscar man, ni arrunchis, aunque yo sé que en cierta manera uno no controla eso”, dijo la psicóloga de profesión.

Otra de las razones que le impidió a Ornella tener un romance con Miguel, fue porque no quería desconcentrarse del juego: “yo soy una persona que cuando le gusta alguien pierde la cabeza, entonces yo no vine a eso, la pierdo afuera. Yo vine a mostrar quién soy, a vivir el reality y la experiencia, una oportunidad muy importante para mi vida y me la voy a gozar hasta el final”.

Por su parte, luego de salir de la competencia, Miguel Bueno se refirió también a la química que tuvo con la reciente eliminada de La casa de los famosos. “Hay que decir que Ornella es una mujer muy bella, que tiene una personalidad increíble, nos la llevamos muy bien. Pero realmente yo creo que los dos estamos en la misma página de que estamos molestando”.

Sin embargo, en su visita anoche a la casa, el cantante le dijo unas románticas palabras: “Eres una mujer increíble, espectacular, confío en ti, creo en ti. Dale con toda que tú puedes con todo mi reina (...) Te tengo que decir que vi unas cositas que dijiste en el ‘loft’ y solo por eso le voy a dar un besito”.