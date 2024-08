Ornella respondió al supuesto engaño de Miguel Bueno: “nadie es guardián de nadie”

Cuando Miguel Bueno ingresó a La casa de los famosos expresó su interés por Ornella Sierra, quien hacía parte del equipo ‘Papilla’. La creadora de contenido, conocida como ‘La barbie costeña’ no se mostró indiferente a los elogios del cantante y, con el paso de los días, comenzaron a mostrarse más cercanos.

Finalmente, luego de acabarse el reality de convivencia, los exparticipantes fueron vistos, muy cariñosos, en varios eventos, aumentando los rumores del romance.

¿Miguel Bueno ‘engañó' a Ornella con su exnovia?

Esta semana, circularon en redes sociales unos rumores sobre una supuesta “infidelidad” de Miguel Bueno con Ornella. El hermano de Pipe Bueno fue visto bailando, muy cerquita, junto a una mujer que, según dicen en redes sociales, era, supuestamente, Carolina Pico, su exnovia.

Inmediatamente, los internautas comenzaron a dejarle múltiples mensajes, criticándolo por su supuesta actitud. De igual manera, a Ornella le han dejado hasta insultos y ofensas.

Ese rumor quedó desvirtuado luego que Carolina Pico fuera vista, aparentemente con Kapo, un artista antioqueño, quien sería su nuevo novio.

¿Qué piensa Ornella de las críticas por Miguel Bueno?

Luego de recibir todo tipo de comentarios, Ornella rompió el silencio y, a través de su cuenta de X, escribió: “Aquí nadie es guardián de nadie, muchas gracias por la etiquetada, pero de nada sirve que cojan y me digan que soy una estúpida y que también hablen mal de él, mándense las cosas entre ustedes si quieren, pero déjenme de etiquetar. ¿Se han puesto a pensar cómo nos sentimos?”.

Además, agregó: “si me tomo el trabajo de escribir esto con ‘palo’ de fiebre a las 4 de la mañana, es porque me parece necesario poner un límite. ¿Se han puesto a pensar en cómo es intentar tener una relación con todo el mundo opinando 24/7? La inteligencia emocional que he construido con esto”.

Sus seguidores apoyaron sus palabras y le dan dejado mensajes de aliento, además porque contó que estaba enferma, por lo que tuvo que acudir a un centro médico. “Orne, te entendemos y nosotras las reales siempre los apoyamos”, “a ese tipo de personas no les importa cómo se sienten, solo quieren tratar de hacerles daño”, “trata de ignorar”, “no des explicaciones de tu vida privada porque les das más motivos para que sigan diciéndote o enviándote cosas”, “no te desgastes con esa gente, ustedes siguan su vida y pánsela rico”.