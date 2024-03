Ornella de ‘La casa de los famosos Colombia’ padece grave enfermedad ¿Se retirará?

El domingo 11 de febrero, el Canal RCN realizó el lanzamiento de La casa de los famosos Colombia, reality show de convivencia. Fueron veintidós las celebridades que asumieron el reto, pero hoy día, tan solo quedan diecisiete habitantes; pues como bien se sabe, semana a semana una de ellas se despide de la competencia.

La casa de los famosos Fotografía por: Captura de pantalla Canal RCN

Ornella de ‘La casa de los famosos’ sufre grave enfermedad en la piel

Ornella Sierra es catalogada como una de las participantes más bellas e inteligentes de La casa de los famosos Colombia. La joven costeña nació en Barranquilla en el año 2000 y desde muy pequeña ha logrado ganarse el cariño y la admiración de las personas debido a su extrovertida personalidad y, por supuesto, belleza física, pues sus ojos azules, han cautivado a más de uno.

A principios de 2024, Ornella compartió con sus seguidores un aspecto de su vida que hasta entonces había mantenido en reserva. La generadora de contenido digital a través de sus historias de Instagram decidió responder varias incógnitas respecto a algunas manchas que se lograban ver en su espalda.

Como era de esperarse, la barranquillera habló sin tapujos y reveló que sufría de psoriasis, una enfermedad de la piel que, entre otras características, se conoce por grandes manchas rojas y escamosas.

La habitante de La casa de los famosos Colombia explicó que las manchas en su piel solían empeorar en momentos de estrés o cuando experimentaba emociones muy intensas. Así mismo, señaló que, la psoriasis es una infección cutánea que, por el momento, no tiene una cura definitiva; razón por la cual, se encuentra en tratamientos para tratarla.

Tras la contundente revelación, miles de cibernautas no dudaron en enviarle un caluroso y positivo menaje a la costeña, pues creen que valiente y segura de sí misma. “Dios te bendiga Ornella. No sabía que esa enfermedad se llamaba así”, “La vida no es perfecta y tú nos demuestras que pese a todas las dificultades debemos seguir trabajando por lo que queremos lograr”, “Wow... Ornella con o sin eso eres hermosa” y “Epa qué mujer tan bella, ahora si me gusta más. Es única e irrepetible. Mamacita”, han sido algunos de ellos.

¿Qué es la psoriasis?

La psoriasis, una enfermedad autoinmune, se manifiesta mediante placas eritematosas bien delimitadas, cubiertas por escamas nacaradas. Suelen localizarse en áreas como codos, rodillas y cuero cabelludo. La enfermedad presenta una variabilidad considerable en su expresión clínica y evolutiva, desde casos asintomáticos con pocas lesiones hasta situaciones más graves que afectan no solo la piel, sino también las uñas y las articulaciones, provocando una discapacidad funcional significativa.