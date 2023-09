Omar Chaparro tras burlarse de la delgadez de Anahí: “no sabía, no era consciente”

A finales de agosto, Anahí decidió contar varios detalles íntimos de su vida en una entrevista con Joaquín López-Dóriga. Entre ellos, los difíciles momentos que vivió en su adolescencia, cuando empezó a sufrir de anorexia nerviosa y bulimia. Dentro de lo que reveló, además, estuvo el incómodo momento que vivió con Ómar Chaparro, otra figura de la televisión mexicana.

De acuerdo con lo que contó la recordada Mia Colucci de la telenovela Rebelde, fue en el programa No manches, en el que trabajaba Chaparro, que le hicieron una broma muy pesada: le dieron una torta y le hicieron presión para que se la comiera. Recordó que en aquel momento ni ella ni sus compañeros de la banda RBD hicieron algo porque ninguno supo cómo reaccionar.

Años después de ese hecho, el mismo Omar Chaparro aceptó, en medio de una rueda de prensa en la premier de la película Las viudas de los jueves, que había sido un “pendejo” y que en ese momento no sabía nada de lo que estaba pasando con Anahí. “Obviamente yo ya hablé con ella, ya le pedí disculpas y lo único que puedo decir es que uno no dimensionaba, no conocía. Fui un pendejo”, comentó.

En su entrevista con López Dóriga, Anahí comentó que Omar Chaparro ha sido la única persona que se ha disculpado con ella tras las múltiples burlas que sufrió por su aspecto físico en la prensa mexicana. “El único que públicamente me dijo ‘Anahí, lo siento mucho, de verdad’, fue Omar. Le mando un abrazo enorme”, dijo.

¿Cómo comenzó el trastorno alimenticio de Anahí?

Anahí contó que tenía 14 años cuando le dijeron que era posible que fuera la protagonista de la nueva versión de la novela Quinceañera, sin embargo, para lograr ese papel, le dijo uno de los productores, tenía que adelgazar.

“Anahí, las protagonistas son flaquitas (...) y tú estás gordita (...) tienes que trabajar mucho en ti para que hagas la novela”, le dijo aquella persona de quien no reveló su identidad. Aquellas palabras le quedaron resonando, y empezaron las primeras señales de su trastorno. “Ahí empieza la pesadilla más grande de mi vida”, dijo.

Anahí comentó que llegó a hacerse mucho daño. En alguna época, mencionó que ‘engañó’ a su estómago comiendo hielo y solo tomando agua. Duraba hasta cinco o seis días sin ‘probar bocado’.

Relató, que cuando tenía 18 años, tuvo que ser llevaba de urgencias porque estaba entrando en un paro cardiaco. “Me salvaron la vida”, comentó al agradecerle a su prima Alicia.