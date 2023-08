Olga Lucía Vives, de Ventino, fue víctima de acoso callejero: “Sentí pánico”

Olga Lucía Vives es una cantante reconocida entre el público por hacer parte de la agrupación musical Ventino, integrada también por María Cristina ‘Makis’ de Angulo, Camila Esguerra y Natalia Afanador.

La artista, quien es familiar de Carlos Vives, vivió en la tarde del 22 de agosto una situación que puso en peligro su identidad, pues un sujeto la acosó en la calle, cuando salía a hacer ejercicio, e intentó besarla sin su consentimiento.

“Salí a trotar y estaba en mi cuento. De verdad no estaba estorbándole a nadie, aunque estaba en una ciclorruta. Entonces pasa un man en bicicleta al lado, se me acerca y me da un beso, pero obviamente no alcanzó a tocarme ¡Me asusté muchísimo y sentí pánico!”, explicó la vocalista de Ventino por medio de una grabación que compartió en sus redes sociales.

El relato de Olga Lucía Vives generó indignación entre su comunidad de seguidoras Fotografía por: Instagram Olga Lucía Vives

Posteriormente, Olga Lucía Vives mencionó que ese mismo día fue víctima de más violencia en las calles de Bogotá, pues recibió grotescos comentarios de hombres que opinaron sobre su apariencia física, aún cuando solamente se le veía “una franja mínima de piel”.

Fue entonces cuando la samaria de 25 años aprovechó para compartir una reflexión con aquellos hombres que la siguen en redes y acostumbran a incomodar a las mujeres con piropos u otro tipo de violencia.

“Hombres, si están viendo esto les quiero preguntar, ¿cuál es la necesidad de asustarnos? No hay necesidad, no lo hagan. Por favor, y gracias “, concluyó.

Cantante de Ventino ya había sido victima de acoso

En noviembre de 2022, Olga Lucía Vives relató los incómodos momentos que vivió luego de que un hombre, enfermero de profesión, aprovechara que ella fue como paciente al centro médico donde él trabaja, para tomar sus datos y empezar a escribirle a su número privado.

“El otro día fui a una clínica a hacerme una ecografía de las que te meten el coso por debajo, no de las que son por encima, y un enfermero aprovechó la posición de poder, entró al sistema, cogió mi número y me empezó a escribir desde su WhatsApp personal”, comentó la joven, recordada también por ser la voz de Maribel Madrigal en la película Encanto.

Por último, la integrante de Ventino afirmó que llamó a su madre y le pidió ayuda para evitar que, del acoso, este enfermero pasara a la agresión: “Me sentí horrible. Me tocó llamar a mi mamá a que me acompañara a la ecografía porque yo no quería tener a ese señor en el cuarto o pensar que el doctor le iba a pedir ayuda y estaba muerta del susto (...) Es muy incómodo ser mujer y tener ese miedo todo el tiempo”.