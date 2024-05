Nuevo ‘look’ de Peso Pluma es sensación en redes: “ahora es Peso Maluma”

Peso Pluma encontró la fama internacional gracias al género de corridos tumbados. Las canciones del artista, cuyo nombre de pila es Hassan Emilio Kabande Laija, se han posicionado en las más escuchadas no solo del norte de México, sino también en varios países del mundo.

Peso Pluma. Fotografía por: Archivo Particular

Su carrera inició en el 2020, cuando lanzó su primer álbum en vivo y su primer álbum de estudio titulado Ah y qué? En el 2021 lanzó Efectos secundarios, y gracias a su sencillo Por las noches, logró ingresar a la lista de Billbotad Hot 100 y por sus colaboraciones con Natanael Cano, Junior H y Nicki Nicole, lo llevaron a la fama internacional.

¿Por qué se llama Peso Pluma?

Aunque su verdadero nombre es Hassan, el artista adquirió Peso Pluma como su nombre artístico, el cual hace parte de la categoría del box que agrupa a los peleadores de poco peso y nació luego de asistir a una fiesta del expeleador Marco Antonio Barrera.

Cambio de ‘look’ de Peso Pluma. Así se ve

En las últimas horas, se viralizó una imagen de un supuesto cambio de look de Peso Pluma. A través de su cuenta de Instagram donde tiene 13,9 millones de seguidores, el artista mostró su nueva apariencia, a pocos días del lanzamiento de su cuarto disco de estudio, Éxodo.

La nueva apariencia de Doble P causó revuelo en redes sociales. Los internautas no han dudado en comentar al respecto. Su estilo mullet habría quedado en el pasado y, actualmente luce el pelo corto y se lo acomodó de manera diferente a como estaba acostumbrado.

“Lo que puede hacer un corte de pelo”, “cambió hasta de nacionalidad”, “ya era hora parece gente de bien”, “me encanta el nuevo look parece un actor de los años 50″, “muy buen estilista y buen Photoshop. Y habrá recibido clases de canto”, “echa todo a perder cuando habla”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

¿El nuevo ‘look’ de Peso Pluma es real o Inteligencia Artificial?

Muchos internautas, seguidores y no fanáticos del artista, aseguran que esa fotografía no es real y que, posiblemente, es hecha con Inteligencia Artificial, pues los rasgos del rostro lucen completamente diferentes:

“¿Cirugía plástica? Porque ese no es él, ni la nariz, las orejas, lunares. Qué manera de hablar bobería”, “bonita foto, y ¿también se quitó lunares? Obvio no es él”, “obviamente esa imagen fue hecha con IA”, “no se ve tan gamín, pero obviamente no es él”, “luciría mejor, pero claramente no es una imagen real”, opinan algunos internautas.