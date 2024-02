Nuevo drama golpea a Alzate. Sufre accidente y su esposa es la más afectada

Alzate es uno de los cantantes de música popular más famosos de Colombia desde hace ya varios años. Canciones como Guaro, Maldita traición y Amor verdadero lo han convertido en uno de los líderes del género que comparte con otros exponentes como Jessi Uribe, Yeison Jiménez, Paola Jara, entre otros.

Los últimos meses no han sido fáciles para el músico, pues han sido varias las dificultades que lo han golpeado. En septiembre del 2023, el interprete de 43 años habló de la tragedia que vivió con su padre, diagnosticado con cáncer, luego de que el hombre se debatiera entre la vida y la muerte.

Así mismo, meses después, el músico habló del violento atraco del que fue víctima. Fue en noviembre de ese mismo año que el nacido en Medellín, según relató, fue amenazado con armas para ser, posteriormente, despojado de sus pertenencias.

“Nos acabaron de atracar con fierros en la cabeza. Nos atracaron, nos humillaron y lo que está sucediendo no nos había pasado nunca: fierros en la cabeza (...) Entonces yo también me voy a ‘enfierrar’ (...) ¿Por qué las personas de bien, sin importar si son de derecha o de izquierda, tienen que tomar la decisión de defenderse? Así señores, que donde me vuelvan a para aquí, vamos a tener una ráfaga de plomo”, detalló.

Alzate tuvo un accidente de tránsito con su esposa

Ahora, el inicio del 2024 del antioqueño también se vio truncado tras el accidente automovilístico que tuvo con su esposa. Todo ocurrió en las Dunas del Cabo de la Vela, en Uribia, La Guajira, cuando fue a divertirse con una de las actividades extremas más populares de la zona.

Al lado de su colega Jhonny Rivera y otros amigos, el paisa fue el piloto de un carro tipo Buggy. De acuerdo con lo que reveló Lo sé todo, programa de entretenimiento del canal Uno, Jorge Andrés Alzate, nombre de pila del cantante, iba conduciendo uno de esos automóviles cuando perdió el control.

Según información revelada por el periodista Ariel Osorio, el automotor en el que iba el creador de temas como Ya me cansé se volcó, a causa de la gran velocidad a la que iba, y dio un par de giros. Aunque él salió bien librado del siniestro, su esposa, Ángela Carrasquilla, terminó con una fractura en uno de sus brazos.

La mujer, tras el desafortunado hecho, fue trasladada a una clínica en Santa Marta, desde donde la remitieron, en un avión ambulancia, a Medellín. Allí recibió la atención necesaria para tratar su lesión.