¿Nueva novia de Felipe Saruma? El ex de Andrea Valdiri publicó sugestiva foto

La vida sentimental de Felipe Saruma ha sido de gran interés para sus seguidores en redes sociales, quienes han estado al pendiente de lo que ocurre con él tras su separación de Andrea Valdiri.

Te puede interesar: Andrea Valdiri cambió el ‘look’ de su hija y fue criticada: “le robó la inocencia”

Andrea Valdiri y Felipe Saruma. Fotografía por: Archivo

Según se ha rumorado, los creadores de contenido se separaron por una supuesta infidelidad del santandereano hacia la barranquillera. Por ahora, esa información no ha sido confirmada o desmentida por ninguno de los dos.

¿Quién es la nueva novia de Felipe Saruma?

Hace unas horas, el ex de Andrea Valdiri sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía donde aparece con una misteriosa mujer. No se sabe si se trata de la misma persona con la que había aparecido hace unas semanas, lo cierto es que podría tratarse de su nueva pareja sentimental, pues se mostró muy romántico.

Vea también: ¿Felipe Saruma lanzó ‘pulla’ a Andrea Valdiri?: “se metió conmigo teniendo novio”

En la fotografía que ya le está dando la vuelta a las redes sociales, aparece una joven abrazándolo, pero se tapa su cara para evitar que su identidad sea descubierta.

“Ella no lo respetó, él no tiene por qué hacerlo”, “que sea muy feliz”, “ya le pasó lo peor y sobrevivió así que disfrute”, “Dejaron que todo el mundo se metiera y dañaran esa relación tan bonita que tenían, yo sí quería verlo con Andrea de nuevo”, “está en todo su derecho. Andrea lo dejó, lo votó, le pidió el divorcio por muy enamorado que haya estado no le merece el luto a la Valdiri”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas.