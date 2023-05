Nueva canción de Bad Bunny tiene referencias a Kendall Jenner, ¿era para ella?

Esta semana Bad Bunny sorprendió con un estreno musical en inglés. Contrario a sus anteriores éxitos de reguetón, totalmente en español, el puertorriqueño de 29 años titulo su nueva creación como Where She Goes, sin embargo, sus fanáticos tomaron un respiro cuando escucharon la lengua nativa del rapero en la canción.

Te puede interesar: Dua Lipa confirmó su noviazgo con Romain Gavras en el Festival de Cannes

Más allá del nombre del tema, del regreso del rapero a la música, y de los ritmos que quiso fusionar, para la mayoría de internautas son claras las referencias e indirectas que ‘El Conejo Malo’ le habría lanzado a su supuesto nuevo amor: Kendall Jenner, la modelo y hermana de Las Kardashians con quien relacionan al puertorriqueño desde hace varios meses.

La modelo y el cantante fueron captados por un paparazzi besándose a la salida de un restaurante japonés en L.A. Fotografía por: Twitter

¿Qué indirectas hizo Bad Bunny a Kendall Jenner en su nueva canción?

Más allá de poder confirmar si la dedicatoria es cierta, algunos usuarios de Internet se encargaron de encontrar y resaltar a la perfección las “coincidencias” que relacionarían al artista con la estadounidense. El primer detalle, para muchos, se ve en el videoclip de la nueva canción, pues se ve a Benito conduciendo un carro en el desierto. Este no sería cualquier carro, sería uno muy similar a los tantos que adora Jenner, pues tiene una gran afición por los carros clásicos de lujos.

Más sobre Bad Bunny y Kendall Jenner: Kendall Jenner: así lucía antes y después de ser modelo Así ha sido el cambio físico que ha experimentado Kendall Jenner, la hermana de las Kardashians y con quien relacionan sentimentalmente a Bad Bunny. Vea más Kendall Jenner: así lucía antes y después de ser modelo Fotos: Bad Bunny y su impresionante cambio físico Bad Bunny es uno de los artistas más influyentes del género urbano. Hoy cumple 29 años. Leer más Fotos: Bad Bunny y su impresionante cambio físico

Otra gran referencia sería cuando en la frase “contigo yo encontré” se ve a una mujer disfrazada de ángel, muy similar a lo que lucía Kendall cuando fue un ángel oficial del famoso desfile del Victoria’s Secret Fashion Show. Algo similar con los autos sucedió también con un cabello, que se ve en una de las escenas del video y que la modelo también ama, incluso existe una foto de la nueva pareja montando uno.

Vea también: ¿Camilo le dedica todas sus letras a Evaluna? Así reaccionó a su nueva canción

¿Qué están tomando en la fiesta?



Tequilaaaaaaa; Kris Jenner asegurándose de que toda esta publicidad repercuta como dvd en la marca de tequila de su hija Kendall, 818.



Por cierto, todas las historias de hoy en el IG de Kendall son de su marca de tequila LOL pic.twitter.com/Kuuzjcu7bY — Ana Carolina (@robin_ruelas) May 19, 2023