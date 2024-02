Novio de la hija de Marbelle se defendió: “me hicieron ver como un mal hombre”

Rafaella es la hija menor de Marbelle, la ‘reina de la tecnocarrilera’. La joven heredó el talento de su mamá y también se ha desempeñado como cantante. Al igual que su mamá, su vida privada ha sido de gran interés para sus seguidores.

Rafaella Chávez y su novio Camilo Cuervo Fotografía por: LEONARDO SANCHEZ

¿Qué le pasó a Rafaella, hija de Marbelle?

Este fin de semana, el programa La Red publicó un video donde se observa a Rafaella, hija de Marbelle, aparentemente, protagonizando una discusión con su novio, el presentador Camilo Cuervo.

En las imágenes, se observa a la pareja sosteniendo una conversación, cuando, de repente, la joven cantante comienza a llorar minutos antes del concierto de Paulina Rubio, en el Movistar Arena en Bogotá.

Al final del video, Camilo Cuervo decide abandonar el lugar y detrás de él sale Rafaella. En redes sociales se comenzó a especular sobre las razones del llanto de la hija menor de Marbelle; algunos usuarios de internet aseguraron que se trató de una supuesta discusión entre la pareja, incluso, se refirieron a una supuesta infidelidad del cantante.

“Para qué estar en un lugar señores donde la deben estar pasando sabroso si están en estas, ella sentada y además en una escalera. Yo sí les voy a decir una cosa, a mí si me da mucho pesar porque este tipo de relaciones son las que al amor les desvirtúan completamente el nombre porque esto no es amor [...] qué se van a quedar ahí dando un espectáculo pues a cuenta de qué”, dijo la presentadora Mary Méndez.

Camilo Cuervo, novio de Rafaella, aclara lo que sucedió

Una vez se hizo viral el video, el presentador Camilo Cuervo comenzó a recibir malos comentarios de los internautas. Por ese motivo, en una entrevista con la revista 15 Minutos, el artista aclaró que las cosas no ocurrieron como las hicieron ver:

“Lo que se ve en el video no pasó así. Tergiversaron la secuencia para hacer creer que estábamos peleando y de paso hacerme ver como un mal hombre. Las cosas no pasaron en esa secuencia, editaron todo para hacerme quedar mal”, aseguró.

De igual manera, aclaró que no se trató de ninguna discusión, ni mucho menos de una infidelidad de su parte: “nosotros estamos bien. Ni le he sido infiel, ni discutimos ni nada. La gente cree que la estoy haciendo llorar o que ella me pilló en algo raro. Ni terminamos, ni nos pusimos los cachos, ni mucho menos se acabó el amor”, aseguró.

Rafaella y su novio tuvieron una gran pérdida

De acuerdo con lo que contó, el llanto de Rafaella se dio porque tuvieron una pérdida económica. “Cuando íbamos en el carro, casi llegando al concierto nos informaron que un negocio en el que estábamos metidos los dos, se había caído. Perdimos mucho, pero ‘Rafa’ es fanática de Paulina y por eso decidimos finalmente entrar”, aseguró.