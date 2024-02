Novio de Melissa Cure: él es Orlando Cabeza, el joven que la habría enamorado

El nombre de Melissa Cure, la joven de 25 años, quien fue coronada como la nueva Reina del Carnaval de Barranquilla 2024, ha sido tendencia durante las últimas semanas por su exitosa participación en la fiesta más importante de ‘La Arenosa’.

Te puede interesar: Video: Melissa Cure, Reina del Carnaval de Barranquilla, sufrió aparatosa caída

Cure sorprendió a miles de espectadores con su pomposo vestido rosado, que llevaba plumas artificiales y cristales y que, además, fue considerado el más caro de la historia del carnaval.

Melissa Cure fue víctima de ‘bullying’

Antes de ser elegida soberana del carnaval, Melissa enfrentó algunas adversidades que, aunque le afectaron en su momento, le permitieron ser más fuerte para cumplir sus sueños, así lo reveló en una entrevista con Impacto News.

“Yo no considero que el bullying existe cuando no dejas que te afecten las cosas, hay bullying cuando hay críticas, entran en tu corazón y te cambian completamente, en este caso yo no lo considero así, sino una manera de autosuperarme, de seguir construyendo y saber de que, a pesar de que haya obstáculos en la vida, uno tiene que seguir luchando por sus sueños, por sus metas”, aseguró.

¿Quién es el novio de Melissa Cure?

Gracias a su participación en el Carnaval de Barranquilla, muchos de sus fanáticos se han interesado en conocer más detalles sobre la vida personal de la soberana.

Uno de los temas que más suelen preguntar los cibernautas es sobre la pareja sentimental de la reina. En su cuenta de Instagram donde tiene 313 mil seguidores, la joven solía publicar fotografías con un hombre, quien, al parecer, sería su novio.

Se trata de Orlando Cabeza, y de acuerdo con el portal Mi Red Vista, “es un cachaco que trata de seguirle el frenético ritmo de la barranquillera cuando bailan, la ha venido apoyando en todo. Se conocieron en Bogotá, donde actualmente él vive”.

Según su perfil de LinkedIn, Orlando es estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana con interés enfocado al marketing. El joven se describe como “una persona con iniciativa, responsable y dedicada en lograr lo que me propongo. Logro tener un gran trabajo en equipo y comunicación, manejo buenas relaciones interpersonales porque para mí es un pilar fundamental en la construcción de un gran equipo. Me logró adaptar con facilidad y logró poner en práctica todos mis conocimientos”.

Por ahora, se desconocen más detalles de Orlando, de hecho, no se sabe a ciencia cierta si continúa su relación con Melissa Cure, porque ella no ha vuelto a publicar más imágenes en sus redes, y él tiene su cuenta de Instagram privada.