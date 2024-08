Novio de Ana del Castillo se arrodilló y le pidió matrimonio: “Sea serio, hombre”

Una tremenda sorpresa se llevó Ana del Castillo tras su presentación en el Conciertazo Vallenato, evento que se llevó a cabo en el parque Simón Bolívar (Bogotá). Y es que, mientras concedía una entrevista a un medio de comunicación, su novio se arrodilló frente a las cámaras y le pidió la mano. Sin embargo, seguidores de la cantante tienen dudas del supuesto compromiso.

Ana del Castillo y 'Chide' García, su novio Fotografía por: Instagram Ana del Castillo

¿Ana del Castillo se va a casar?

“Amor de mi vida, en esta noche tan especial quiero pedirte que te cases conmigo”, fue la frase con la que ‘Chide’ García, acordeonero y novio de la artista vallenata, le propuso matrimonio.

Aunque la noticia causó furor entre los seguidores de la artista vallenata, teniendo en cuenta que varios medios informativos dieron por hecho el compromiso, es clave mencionar que todo fue un simulacro en el que García participó con la emisora Olímpica Stereo. Por esta razón, y consciente de que no era una proposición formal, Ana del Castillo reaccionó a la pedida de mano entre risas y dijo: “¿Qué hace ahí tirado? No, hombre ¡Eso es mamadera de gallo! ¡Sea serio, hombre!”.

Ya en la mañana de este lunes, en conversación con esta misma emisora, le preguntaron a modo de broma sobre su ‘futura boda’ con ‘Chide’ García. Fue entonces cuando la joven de 25 años confirmó que todo fue actuado y todavía no le han puesto el anillo.

“Ayer los casamos o ya borraron casete”, comento Dalya Bernal, a lo que Ana del Castillo respondió: “¿Cuándo fue eso? (...) No es que haya borrado casete, es que hay que practicarlo bien”.

A pesar de lo anterior, entre los seguidores de la intérprete de La Cachera y Apto 308 todavía existen dudas del compromiso, mientras otros guardan la esperanza de que esta sea tan solo la antesala de una pronta celebración de boda.

¿Cuánto llevan Ana del Castillo y ‘Chide’ García?

En mayo pasado, cuando la valduparense confirmó a Lo sé todo que no estaba soltera, entregó algunos detalles de su romance con Chide García y explicó por qué tardó tanto en presentarlo al público: “Vamos muy bien y se está dando con fuerza. Se porta bien, es juicioso y hasta el momento no me he enterado de nada malo. Nos estábamos adaptando a lo personal y laboral, porque eso es un poco complicado, pero ahora que estamos seguros lo mostramos”.

Además, el acordeonero explicó que, para ese momento, llevaban año y medio de noviazgo, lo que quiere decir que dentro de poco van a celebrar su segundo aniversario. Además, aseguró que gozan de buena comunicación, por eso han sabido resolver sus diferencias durante todo este tiempo.

“Mi corazón le pertenece a alguien, por eso estoy tranquila, enfocada en mi trabajo y en mi relación (...) Me gustó su personalidad porque es una persona más quieta que yo, es muy diferente a mí, entonces me da calma”, comentó Ana del Castillo en una charla con el abogado Abelardo de la Espriella.