Novia de Kevyn del ‘Desafío XX’ le habría enviado contundente mensaje a Natalia

Esta edición del Desafío XX ha dividido las opiniones en redes sociales por la relación sentimental que inició entre Kevyn y Natalia. Al comienzo, la bailarina de twerking expresó su gusto por su contrincante, pero él le mostró distancia, pues, afuera había dejado a su novia Derly Hurtado.

No obstante, con el paso de las semanas, los participantes se fueron conociendo un poco más y, finalmente, le dieron rienda suelta a sus sentimientos; incluso, pasaron una noche en el tan anhelado Cubo y allí no dudaron en darse besos y abrazos, como muestra de su atracción.

Desafío XX Fotografía por: Caracol Televisión

¿Qué pasó con la novia de Kevyn, del ‘Desafío 2024′?

Dentro de la Ciudadela, Kevyn y Natalia se han tratado como si fuera novios, dejando el interrogante entre sus compañeros, los televidentes y usuarios en redes sociales, sobre qué pasará con Derly, la novia del integrante de Beta.

De acuerdo con lo que él ha dicho, una vez salga del programa espera hablar con ella para aclararle las cosas, sus sentimientos y todo lo que ocurrió en la competencia, por lo que ha recibido fuertes críticas.

El pasado martes, los participantes del Desafío fueron sorprendidos con la visita de sus familiares. La mamá de Kevyn le llevó algunos detalles y, por supuesto, le llevó un mensaje de Derly.

Minutos después, el deportista le explicó a su mamá lo que ocurrió con Natalia. Ella le manifestó estar en desacuerdo con la decisión que había tomado.

¿Novia de Kevyn le envió mensaje a Natalia?

Mientras Kevyn ha estado dentro de la competencia, su novia ha podido observar por medio de Caracol Televisión lo que él ha hecho en la Ciudadela. Asimismo, Derly ha realizado varias publicaciones que, según los internautas, algunas son indirectas para el concursante y otras para Natalia.

De hecho, hace unas semanas dio a entender que, al parecer, se habría ido del país dando por terminada su relación sentimental.

Ahora, Hurtado vuelve a ser tendencia, esta vez por un mensaje que puso en una publicación y que muchos interpretaron, va dirigido a Natalia.

“Hay ciertas personas que en la vida, usted tiene que saber, que no califican ni siquiera para usted decirle un coño. Está muy por debajo de usted, uno tiene que saber el nivel en que está cada persona y lamentablemente, aunque la gente no lo ve así, hasta discutir con una persona inferior a usted, automáticamente a usted la baja de nivel. Uno tiene que saber hasta con quién se discute”.

Entre los comentarios que dejaron los usuarios, se destacan: “Natalia, mami, por aquí te hablan”, “me alegra saber que estas bien lejos de ese traicionero, no te merecía, se feliz te lo mereces”, “tú ganaste niña, fortaleza, muchos estamos contigo enviando a tu vida las mejores vibras positivas”, “Natalia viene y habla de ella que no tiene aspiraciones que no deja crecer a Kevin, y lo más seguro es que Kevin está donde está por la ayuda de esta mujer”, “una indirecta para Natalia”, “Kevyn y Natalia ahí les hablan”.