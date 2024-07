¿Novia de Jhonny Rivera siente celos de Andrea Valdiri?: “se me va el mundo”

La relación de Jhonny Rivera y su joven novia, Jenny López, ha sido una de las más comentadas en redes sociales por la gran diferencia de edad. El cantante de música popular es 30 años mayor, razón por la que ha sido fuertemente criticado. No obstante, la pareja ha hecho caso omiso a eso y se han enfocado en disfrutar su amor; de hecho, lanzaron una canción juntos titulada Culpables, con la que le responden a sus haters.

¿Qué pasó con Jhonny Rivera y Andrea Valdiri?

El pasado 23 de julio, la creadora de contenido celebró por todo lo alto su cumpleaños número 33. Como acostumbra cada año, hace una gran fiesta donde invita a varios famosos de la farándula colombiana, entre ellos, sus amigos generadores de contenido y cantantes para que animen la celebración.

Andrea Valdiri Fotografía por: Archivo

Uno de ellos fue Jhonny Rivera, quien, junto con su novia, interpretó algunos temas. En unos videos que circularon en redes sociales se observa cómo disfrutaron ese gran momento. No obstante, algunos usuarios no pasaron desapercibida la cara que Jenny López hizo en un momento, durante su presentación. Muchos usuarios en redes expresaron que se trató de un rostro de molestia.

Por esa razón, no dudaron en preguntarle directamente a la joven cantante si se había sentido incómoda con los acercamientos de su novio con la bailarina Andrea Valdiri.

“¿Por qué se puso celosa por La Valdiri? Estaba al lado de su pareja”, fue el comentario que le dejaron en la cajita de ‘preguntas y respuestas’ de Instagram. Sin mayor reparo, la cantante no tuvo problema en asegurar que todo se trató de un mal entendido.

“Yo a ustedes los quiero mucho, ustedes se han vuelto muy importantes en mi vida, pero a veces se montan unas películas que realmente no existen. ¿Por qué me voy a poner celosa si simplemente estaba grabando un video? Fue la mujer más respetuosa del mundo, fue una gran anfitriona en su cumpleaños, tuvo muchos detalles súper lindos con nosotros”, comenzó diciendo.

Enseguida, hizo referencia al momento en el que, supuestamente, la ex de Felipe Saruma se le acercó a Jhonny. “Jhonny está cantando y ella está haciendo un videito así en selfie, y yo estoy en la parte de atrás como concentrada, esperando a que Jhonny me diga qué canción sigue. Pero mi cara de concentración es una cara así como que se me va el mundo. No tomen a mal tantas cosas”, afirmó.