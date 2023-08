Novia de Jhonny Rivera se encontró con la exesposa del cantante. Así reaccionó

Hace unas semanas, la cantante de música popular Jenny López confirmó su noviazgo con Jhonny Rivera, quien desde que se había separado de Luz Mery Galeano, su exesposa y madre de su único hijo Andy, no había vuelto a mostrarse en un nuevo romance, aunque sí había sido vinculado sentimentalmente con algunas mujeres.

Jenny López, novia de Jhonny Rivera. Fotografía por: Instagram

El intérprete de Nuestro amor no puede ser, ha sido fuertemente criticado por la gran diferencia de edad que le lleva a su novia, quien tiene 20 años, mientras que él tiene 49; sin embargo, ha preferido hacer caso omiso a los malos comentarios y seguir manteniendo su relación en privado.

Video de la exesposa de Jhonny Rivera con su nueva novia

Como se ha podido conocer, el cantante es muy amigo de su exesposa Luz Mery, con quien en varias oportunidades se ha mostrado muy unido, no solo en eventos especiales, sino también grabando videos para sus redes sociales.

Recientemente, la expareja apareció en un video donde se veían observando el celular y muy sonrientes. De repente, llegó Jenny López, quien no dudó en tomar de la mano a Jhonny y llevárselo “lejos” de su ex. Claramente, se trató de una broma, que demuestra que hay una gran relación entre las dos mujeres. De hecho, luego publicaron unas historias donde volvían a aparecer los tres, como buenos amigos. “Me encantan muy lindos”, “eso demuestra, confianza, madurez y respeto”, “qué gran ejemplo de madurez, los admiro mucho”, “me encanta que se lleven súper bien todos”, comentan algunos usuarios.

Jhonny Rivera respondió a críticas por su relación con su novia Jenny López

Este fin de semana, el artista interactuó con sus seguidores en Instagram a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’. Allí, varios internautas le cuestionaron sobre su romance. Uno de ellos le preguntó: “¿Qué pasaría si tú y Jenny terminarían? ¿seguirían en el mismo trabajo?”.

Sobre eso, el cantante respondió: “yo pienso que, como cualquier pareja, puede funcionar, como no. Y si llegáramos a terminar no tendríamos por qué afectar nuestra vida laboral. Yo no soy enemigo de ninguna exnovia, de ninguna, porque yo de cada relación me quedo con lo bueno y el motivo por el cual se haya terminado no tiene que opacar los momentos felices que esa persona me dio… En el momento que ella y yo terminemos seguramente la seguiré apoyando y si ella está con otra persona o no, no tiene por qué cambiar para nada mi apoyo, si le sirve de algo, porque la idea es retribuirle los momentos de felicidad que me dio en un momento dado”.

De igual manera, el cantante aseguró que, por ahora, no publican mucho contenido juntos porque la gente todavía “no ha asimilado” que estén juntos, y aunque de muchos reciben muy buenos comentarios, no faltan los que, incluso, les dejan insultos.