Novia de Jhonny Rivera reveló cuántas cirugías plásticas se ha hecho

Desde que Jhonny Rivera presentó a Jenny López como su novia, una gran cantidad de seguidores suyos han mostrado bastante curiosidad por saber otros detalles al respecto. Tal y como el que la caucana reveló en la tarde del 14 de agosto.

La confesión de la también cantante surgió en medio de una dinámica que realizó en su cuenta de Instagram, conocida con el nombre de ‘la caja de preguntas’. Fue entonces cuando uno de sus fanáticos aprovechó la oportunidad para saber cuántas operaciones se ha hecho.

La novia de Jhonny tiene apenas 20 años, por lo que su número de operaciones estéticas sorprendió Fotografía por: Instagram

Aunque algunos pensaban que la novia de Jhonny Rivera no se animaría a resolver esta duda, ella no tardó mucho en dejar la respuesta que, entre otras cosas, dejó sorprendidos a quienes pensaban que su número de intervenciones era mucho mayor.

De igual manera, Jenny López desmintió aquellos rumores que la señalan de haberse mandado a poner prótesis de silicona en los glúteos o biopolímeros en los labios.

Te puede interesar: Andy Rivera salió de la clínica, entregó reporte de salud y envió emotivo mensaje

“Yo creo que es de las preguntas que más tengo y la voy a contestar hoy. Solo tengo dos cirugías, tengo una rinoplastia y un aumento de busto, pero es muy pequeñito, no tengo nada más! No me he puesto cola, ni me he inyectado los labios, ni nada más”, concluyó, tras lo cual recibió cientos de opiniones, entre las cuales se pueden leer algunas críticas en su contra.

La historia de amor entre Jhonny Rivera y Jenny López

La caucana conoció al risaraldense hace 13 años, cuando este brindó un concierto en el municipio de El Tambo y ella, gracias a la cercanía entre una prima suya y la hermana del cantante, logró montarse al escenario con él.

A partir de ese día Jenny López empezó a ser cada vez más cercana a Jhonny Rivera, quien la incluyó en su grupo musical como corista y se acompañaron en varias giras nacionales e internacionales.

Puedes leer también: Cantante vallenato recibió disparo en la cara en medio de un atraco

El amor empezó a nacer hace 3 años, cuando la joven cumplió 17 y él celebró esta fecha especial en su propia finca, a donde llegaron también los más cercanos amigos y familiares de su compañera.

Desde entonces, la relación comenzó a fortalecerse y ambos, de manera muy discreta, transformaron aquella amistad en un romance que confirmaron a finales de julio del 2023.