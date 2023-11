Novia de Jhonny Rivera explicó por qué le contesta a quienes la tratan mal

La relación de Jhonny Rivera y Jenny López generó polémica desde que se hizo pública. Por su diferencia de edad, la cantante de 20 años fue tachada de interesada y de tener al intérprete de Soy soltero, que cumplirá 50, como su ‘Sugar Daddy’.

Recientemente, la intérprete de Pasaste de moda, usó sus redes sociales para contestar preguntas de sus seguidores. Uno le pidió que explicara sus razones para contestarles a quienes le enviaban mensajes negativos, pues eran contenidos llenos de odio que no le aportaban nada positivo.

Jenny López comentó que no le gusta quedarse callada ante las mentiras que dicen de ella o ante las calumnias que le atribuyen Fotografía por: Instagram: jennylopez_oficial

¿Por qué Jenny López le contesta a sus ‘haters’?

En su extenso mensaje, aseguró que su carácter no le permitía quedarse callada ante los ataques que recibe por su relación con el artista de música popular. “Tengo un carácter fuerte y si algo no me gusta prefiero decirlo. Sé que muchos me critican por eso o me dicen que no me desgaste. Pero realmente creo que nadie tiene el derecho de hacer sentir mal a otra persona, tal vez yo lo soporto y hasta me he acostumbrado, pero hay tanta gente que recibe comentarios odiosos que tal vez no sepan defenderse y pienso en ellos”.

Resaltó que hay gente ‘desocupada’ que tiene varias cuentas en redes sociales usadas y las usa para atacarla. La artista dijo que quienes la juzgan son valientes, pero solo porque usan de escudo el anonimato y las pantallas, pero que no son capaces de manifestarle sus inconformidades en persona.

“Por eso, si uno no tiene nada bueno que decir, es mejor quedarse callado. No sabemos cuánto daño le podemos hacer a otros con nuestras palabras solo por suponer”, concluyó López.