Novia de Jhonny Rivera contó si se la lleva mal con Luisa Fernanda W: “me da pena”

La cantante de música popular, Jenny López, se dio a conocer no solo por su faceta como artista, sino también por ser la novia de Jhonny Rivera. Una vez hicieron pública su romance, los intérpretes de Culpables recibieron fuertes críticas de los internautas por la gran diferencia de edad que se tienen; el pereiraro tiene 51 años, mientras que ella tiene 21.

Jhonny Rivera Jenny López Fotografía por: Felipe Marino

¿Jenny López y Luisa Fernanda W no son amigas?

La joven cantante ha generado curiosidad por parte de sus seguidores sobre su vínculo con Luisa Fernanda W, la pareja de Pipe Bueno. Recientemente, durante una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en su cuenta de Instagram donde tiene 745 mil seguidores, López contó cómo se la llevan.

A pesar de que ambas mujeres están vinculadas sentimentalmente con figuras prominentes del género musical y han coincidido en varios eventos, no se les ha visto muy unidas, lo que ha generado especulaciones entre los fans. Jenny López, conocida por su sencillez y timidez, explicó que, aunque ha tenido la oportunidad de compartir momentos con la creadora de contenido, incluyendo visitas al restaurante Rancho MX, propiedad de Luisa y Pipe Bueno, siente cierta reserva a la hora de pedir una foto juntas.

“He tenido la oportunidad de coincidir en diferentes oportunidades, en conciertos, incluso hemos ido a Rancho MX y hemos tenido la oportunidad de comer con ellos. Luisa es una mujer muy linda y muy amable, solo que personalmente a mí me da pena como molestar; yo sé que ella es muy sencilla y no tendría problema en darme la foto, pero yo no me animo a pedirle foto”, comentó la cantante.

Esta declaración ha llamado la atención, ya que muchos no perciben a Jenny como una persona tímida debido a su presencia en el medio artístico y su interacción con el público. Sin embargo, ella misma se define como una persona reservada, lo que ha añadido una capa de autenticidad a su imagen pública.

La relación entre Jenny López y Luisa Fernanda W, por lo tanto, parece ser cordial y respetuosa, aunque no necesariamente cercana. La revelación de Jenny ha ayudado a disipar rumores y ha proporcionado una perspectiva más clara de la dinámica entre ellas.