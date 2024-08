Novia de Alejo, del ‘Desafío XX’, reaccionó a sus coqueteos con Luisa

La llegada de el Pibe Valderrama y el Tino Asprilla al Desafío XX revolucionó todo. A diferencia de las ediciones de los años anteriores, en esta oportunidad, por tratarse de los 20 años del concurso de Caracol Televisión, los semifinalistas pudieron salir de la Ciudadela para sus casas a recargar energías para la etapa final.

Al regresar, fueron sorprendidos con la llegada de algunos de los exparticipantes de las temporadas pasadas, quienes ayudarán a cada uno a llegar a la final.

El Desafío

Antes de eso, los participantes recibieron las visitas de sus familiares. A la Ciudadela llegó Melissa Duque Ospina, novia de Alejo, quien durante todo el reality expresó que estaba muy enamorado de ella y que le guardaba fidelidad. El reencuentro de la pareja estuvo marcado por besos, abrazos y mucho amor, después de varios meses sin verse ni saber noticias el uno del otro.

Alejo reveló estar enamorado de Luisa, ¿y su novia?

Hace un tiempo, Alejo tuvo una discusión con Gaspar, quien había insinuado que entre él y Luisa había química. El participante se molestó y negó esa acusación, afirmando que le era fiel a su novia.

No obstante, en un reciente capítulo y con el reingreso de Luisa a la competencia, Alejo sorprendió al reconocer que se estaba enamorando de Luisa.

“Yo me estaba enamorando de la reina. A mí la reina me estaba gustando, pero pues no es que yo dejé de amar a Melissa, pero en el juego, pues en ese momento a mí la reina me estaba gustando. Yo tenía como la necesidad de cuidar a una mujer y yo siento que ella tenía como la necesidad de dejarse cuidar”, le dijo a Darlyn y a Natalia.

Luego, se lo confesó directamente a Luisa: “Oiga, a mí se me estaban subiendo los polvos a la cabeza. Gracias a Dios se fue. Está muy hermosa, mucho. Yo no sé qué me está pasando ni con mi cuerpo ni con las sensaciones que siento. Qué felicidad, no puedo creerlo ¿Le puedo decir algo? Lu, pero concentradita en mí y en exceso”, dijo.

Novia de Alejo borró las fotos con él en sus redes sociales

Luego de eso, los internautas se pusieron a la tarea de revisar las redes sociales de Melissa, la novia de Alejo y descubrieron que borró las fotos donde aparecía con él. Se rumora que, al parecer, habrían terminado su relación después de la confesión del participante.

“No entendemos a Alejandro”, “eres muchísimo más hermosa que Luisa, no sé qué tiene Alejandro en la cabeza”, “tan hermosa se merece todo, no que la engañe”, “él no te merecía”, son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios en el perfil de Instagram de Melissa.